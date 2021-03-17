В США легкий одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на машину. Это успела снять камера наблюдения.

Произошел инцидент 15 марта в штате Флорида. Вылетел самолет с небольшого аэропорта Норс Перри, который расположен недалеко от Майами.

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От столкновения воздушное судно начало разваливаться и сразу загорелося.

Video captures deadly small plane crash at North Perry Airport in Florida (Viewer discretion advised). https://t.co/NR3LCQlu5g pic.twitter.com/OTJpiSDH9u — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) March 16, 2021

На борту находились два человека, которые, к сожалению, погибли. В машине была мать с ребенком. Сначала сообщалось, что они выжили. Позже стало известно, что ребенок умер в больнице.

Расследование инцидента будет вести Национальное бюро по безопасности на транспорте.