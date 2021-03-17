Самолет упал на автомобиль и загорелся: видео
В США легкий одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на машину. Это успела снять камера наблюдения.
Источник:avianews
Произошел инцидент 15 марта в штате Флорида. Вылетел самолет с небольшого аэропорта Норс Перри, который расположен недалеко от Майами.
Читайте также: США, Турция и Египет: список стран, куда украинцы могут полететь в марте 2021
От столкновения воздушное судно начало разваливаться и сразу загорелося.
На борту находились два человека, которые, к сожалению, погибли. В машине была мать с ребенком. Сначала сообщалось, что они выжили. Позже стало известно, что ребенок умер в больнице.
Расследование инцидента будет вести Национальное бюро по безопасности на транспорте.
Поделиться новостью