У Мексиці літак авіакомпанії Viva Aerobus впав на носову частину через поломки передньої опори шасі. Відео падіння опублікували у соцмережах.

Сталося це 18 березня у авіагавані Пуерто-Вальярта. Лайнер Airbus A320 готувався до вильоту в Монтеррей. Поломка на судні виникла в процесі руління по злітно-посадковій смузі.

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На кадрах видно літак, який наполовину лежить на льотному полі. Бортпровідники та співробітники аеропорту здійснювали евакуацію 127 людей, які були на борту, по надувних трапах.

Ніхто з мандрівників не постраждав.

All 127 on board evacuated via chutes a minute after the nose gear broke and collapsed during a 180-degree turn for line-up on runway 22. pic.twitter.com/vSYZnJtbnP — JACDEC (@JacdecNew) March 18, 2021

VivaAerobus Airbus A320 (XA-VAZ, built 2005) experienced a nosegear collapse during line-up on runway 22 at Puerto Vallarta Airport (MMPR). All on flight #VIV4343 Monterrey remained unhurt. Airport was forced to close. @VivaAerobus @Aviationmex pic.twitter.com/BsUNEvFj3s — JACDEC (@JacdecNew) March 18, 2021

У США легкий одномоторний літак Beechcraft Bonanza впав на машину. Це також встигла зняти камера спостереження.