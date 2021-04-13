Сколько времени рептилия жила в автомобиле туристки – неизвестно. Курьезная ситуация случилась на территории национального парка Нового Южного Уэльса в Австралии.

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59-летняя Аманда Купер сняла на камеру, как огромная рептилия исследует ее жилье. Двухметровый варан лазает по постели женщины и обнюхивает вещи.

После этого, ящерица медленно покидает трейлер через дверь и спускается по лестнице. Полазив некоторое время вокруг автомобиля – отправляется в дебри.

Удивительно, но женщина отнюдь не испугалась, а наоборот, порадовалась – она смеется за кадром и удивленно повторяет "О Боже мой".

Смотрите видео:

Отметим, ранее блогер снял на видео карантинный Бали. В нем вместо комфортабельных вилл – разруха и кадры постапокалипсиса.