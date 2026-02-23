Блогерка Каро любить подорожувати соло й активно веде свій блог. В одному з відеороликів у тіктоці з ніком @karosolotravel, вона різко висловилася про одне італійське місто.

Яке місто блогерка назвала найгіршим в Італії?

За словами інфлюенсерки, для неї Болонья стала "найгіршим італійським містом", у якому їй доводилося бувати. Вона написала, що перебування було настільки неприємними, що вона вирішила втекти до Ріміні, відмовившись від запланованого часу у місті.

У своєму ролику Каро показала кадри з міських вулиць, які рясніли графіті на стіттєвих баках та кам’яних стовпах, на землі були недопалки, а картину від міста зіпсували безпритульні, які ночували біля вітрин магазину. В одному з моментів вона знімала себе з серветкою біля носа, стверджуючи, що в місті досить неприємний запах.

В описі відеоролика блогерка зазначила, що в Болоньї скрізь пахне сечею, будівлі виглядають занедбаними, а вулиці такими, ніби їх не прибирали рокам. Вона також додала, що в закладі вирішила спробувати пасту болоньєзе, але через огиду майже нічого не змогла з’їсти.

Болонья відома середньовічними портиками, які внесені до списку ЮНЕСКО, історичною забудовою з характерними червоними дахами та смачними стравами – тортелліні й тальятеле аль рагу. Саме тому слова інфлюенсерки викликали хвилю критики в коментарях.

Багато користувачів категорично не погодилися з її оцінкою. Дехто писав, що провів у місті кілька днів й залишився задоволеним. Інші ж назвали Болонью дуже красивим містом, в якому їм доводилося бувати.

Місцевий житель зауважив, що останні роки ситуація в місті справді змінилася через зростання туристичного потоку. На його думку, масовий туризм негативно впливає на Болонью.

Та попри різкі слова блогерки, чимало людей наголосили, що місто має особливий характер і атмосферу, а його автентичність якраз і відрізняє його від більшості "глянцевих" туристичних напрямків Італії.

