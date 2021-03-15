Туристка з Великої Британії безслідно зникла з катера в Атлантичному океані при загадкових обставинах. Її шукають вже тиждень.

41-річна британка Сарм Хеслоп (Sarm Heslop) разом зі своїм хлопцем вирушила на морську прогулянку на катері в районі Віргінських островів на Карибах. Прокинувшись вранці 8 березня, її партнер виявив, що дівчина безслідно зникла. Про те, що сталося він відразу ж повідомив берегову охорону США.

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Пошуки дівчини тривають вже сьомий день. Дайвери чистять океан, досліджена водна територія навколо острова Сент-Джон, але слідів Хеслоп ніде не помічено.

Пара разом плавала на 47-футовому човні Siren Song, перш ніж вона зникла. Хлопець сказав американській береговій охороні, що вона могла впасти за борт. Зазначається, що останній раз жінку бачили в неділю, 7 березня, біля катера, пришвартованого біля берегів Сент-Джона.

Англійка пропала безвісти на нашому острові, і ми звертаємось за допомогою, намагаючись знайти її. Це біла жінка середньої статури та зросту, з татуюванням метелика на лівому плечі, – повідомили у поліції.

На цю мить, проводиться велика пошуково-рятувальна операція, в якій поліція та дайвери-добровольці обшукують узбережжя та води.



Дайвери продовжують пошуки дівчини / Фото: The Mirror

Як пише BBC, її друзі створили сторінку Missing Sarm Heslop Facebook page, щоб ділитися інформацією про пошук.

Це дуже розумна, дотепна, розсудлива, весела людина. Вона б не плавала серед ночі, адже не дурна, щоб зробити щось подібне. Тому дуже важко зрозуміти, що сталося і де вона, – поділилася подруга Хеслоп.