Туристка бесследно исчезла с катера в Атлантическом океане – продолжаются поиски
Туристка из Великобритании бесследно исчезла с катера в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах. Ее ищут уже неделю.
Источник:The Mirror
41-летняя британка Сарма Хеслоп (Sarm Heslop) вместе со своим парнем отправилась на морскую прогулку на катере в районе Виргинских островов на Карибах. Проснувшись утром 8 марта, ее партнер обнаружил, что девушка бесследно исчезла. О том, что произошло он сразу же сообщил в береговую охрану США.
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Поиски девушки продолжаются уже седьмой день. Дайверы чистят океан, исследована водная территория вокруг острова Сент-Джон, но следов Хеслоп нигде не замечено.
Пара вместе плавала на 47-футовой лодке Siren Song, прежде чем она исчезла. Парень сказал американской береговой охране, что она могла упасть за борт. Отмечается, что последний раз женщину видели в воскресенье, 7 марта, у катера, пришвартованного у берегов Сент-Джона.
Англичанка пропала без вести на нашем острове, и мы обращаемся за помощью, пытаясь найти ее. Это белая женщина среднего телосложения и роста, с татуировкой бабочки на левом плече, – сообщили в полиции.
На данный момент проводится большая поисково-спасательная операция, в которой полиция и дайверы-добровольцы обыскивают побережья и воды.
Дайверы продолжают поиски девушки / Фото: The Mirror
Как пишет BBC, ее друзья создали страницу Missing Sarm Heslop Facebook page, чтобы делиться информацией о поиске.
Это очень умная, остроумная, здравомыслящий, веселый человек. Она бы не плавала среди ночи, ведь не дура, чтобы сделать что-то подобное. Поэтому очень трудно понять, что произошло и где она, - поделилась подруга Хеслоп.
Она добавила, что очень важно, чтобы никто не прекращал ее искать. В свою очередь, полиция призвала всех, кто располагает информацией, связаться с ними.
Отметим, ранее в Бразилии пилот выжил после возгорания самолета и его спасли только через месяц.
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