Туристка из Великобритании бесследно исчезла с катера в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах. Ее ищут уже неделю.

41-летняя британка Сарма Хеслоп (Sarm Heslop) вместе со своим парнем отправилась на морскую прогулку на катере в районе Виргинских островов на Карибах. Проснувшись утром 8 марта, ее партнер обнаружил, что девушка бесследно исчезла. О том, что произошло он сразу же сообщил в береговую охрану США.

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Поиски девушки продолжаются уже седьмой день. Дайверы чистят океан, исследована водная территория вокруг острова Сент-Джон, но следов Хеслоп нигде не замечено.

Пара вместе плавала на 47-футовой лодке Siren Song, прежде чем она исчезла. Парень сказал американской береговой охране, что она могла упасть за борт. Отмечается, что последний раз женщину видели в воскресенье, 7 марта, у катера, пришвартованного у берегов Сент-Джона.

Англичанка пропала без вести на нашем острове, и мы обращаемся за помощью, пытаясь найти ее. Это белая женщина среднего телосложения и роста, с татуировкой бабочки на левом плече, – сообщили в полиции.

На данный момент проводится большая поисково-спасательная операция, в которой полиция и дайверы-добровольцы обыскивают побережья и воды.



Дайверы продолжают поиски девушки / Фото: The Mirror

Как пишет BBC, ее друзья создали страницу Missing Sarm Heslop Facebook page, чтобы делиться информацией о поиске.

Это очень умная, остроумная, здравомыслящий, веселый человек. Она бы не плавала среди ночи, ведь не дура, чтобы сделать что-то подобное. Поэтому очень трудно понять, что произошло и где она, - поделилась подруга Хеслоп. Она добавила, что очень важно, чтобы никто не прекращал ее искать. В свою очередь, полиция призвала всех, кто располагает информацией, связаться с ними.