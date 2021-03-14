Чего только не случается на борту самолета. Например, в этот раз пилот китайской авиакомпании Donghai Airlines подрался со стюардессой во время полета на глазах у пассажиров.

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из города Наньтун в Сиань, за 50 минут до приземления. Спор между бортпроводницей и командиром воздушного судна возник из-за пассажира.

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Как отмечает издание, турист стоял в проходе, чтобы воспользоваться уборной в салоне первого класса, а в этот момент пилот также хотел пойти в туалет и попросил его подождать своей очереди. Однако пассажир отказался, после чего к конфликту присоединилась стюардесса. Тогда и возникла драка между ней и пилотом.

В результате она сошла с борта самолета со сломанной рукой, а командир с выбитым зубом.

Представители авиакомпании Donghai Airlines попросили прощения у всех пассажиров и сообщили, что начали немедленное расследование инцидента.

Отметим, ранее украинская стюардесса рассказала, под силу ли посадить самолет обычному пассажиру.

Другая популярная бортпроводница рассказала, как выбрать лучшие места на борту самолета.