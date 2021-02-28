Стюардесса объяснила, как она и другие члены экипажа ошибочно забыли разбудить пассажира и оставили его в пустом самолете.

Инцидент произошел еще в 2019 году, но о нем стало известно только сейчас.

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Я не понимаю, как люди спят во время приземления, не слыша, как шасси самолета касаются взлетно-посадочной полосы, и не слышат всего этого грохота, но это происходит постоянно, – рассказывает бортпроводница.

Женщина оставалась в своем кресле, когда все остальные пассажиры уже покинули самолет. Когда на борт поднялся персонал, и убирал лайнер – продолжала спать. Члены экипажа заметили ее в последний момент.

По словам Шины-мари, они сидели в транзитном автобусе и внезапно увидели, что с самолета спускается женщина.

Оставить пассажира одного в самолете – значит иметь очень серьезные проблемы с безопасностью, – поделилась стюардесса.

Пользователи сети были сбиты с толку историей, и начали комментировать опубликованное видео: "Я не понимаю, ведь рядом сидели люди, которые вставали и выходили. Почему ее никто не разбудил?", "Заставляет задуматься, как хорошо убирают самолет, если даже уборщики ее не заметили", "Где же она могла сидеть, разве не надо проверять весь самолет?".

Отметим, ранее бортпроводница украинского лоукостера SkyUp Airlines рассказала о специальном языке членов экипажа, которой они используют для переговоров на борту. В такой словарик входит интересная фраза "мертвая голова".

Другая стюардесса перечислила некоторые признаки потенциально опасных пассажиров на борту самолета.