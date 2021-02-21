Чего только не случается на борту самолета. Например, на днях пассажир во время полета сошел с ума и напал на бортпроводницу, а потом попытался открыть дверь самолета.

Инцидент произошел 14 февраля, во время рейса авиакомпании Delta Airlines из Атланты в Бостон.

Читайте также "Мертвая голова" на борту: стюардесса объяснила значение специальной фразы для экипажа

Как сообщают очевидцы, агрессивный мужчина оттолкнул стюардессу и попытался открыть аварийный выход, когда самолет уже был в воздухе.

Я поднял голову и снял наушники, а стюардесса закричала: "Он пытается открыть дверь!", – рассказал один из пассажиров Марк Френч.

Он добавил, что после этого двое офицеров вмешались, но пассажира было сложно удержать и успокоить, поэтому они связали его руки кабельной стяжкой.

Часть полета он просто кричал: "Выпустите меня отсюда, это не мой дом!", – отметил очевидец.

Авиакомпания Delta Airlines подтвердила, что в аэропорту Бостона самолет встретили сотрудники правоохранительных органов. По информации издания, дело с пассажиром расследуют ФБР и Федеральное управление гражданской авиации США.

Напомним, ранее стюардесса перечислила некоторые признаки потенциально опасных пассажиров на борту самолета.