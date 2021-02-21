Чого тільки не трапляється на борту літака. Наприклад, днями пасажир під час польоту з'їхав з глузду і напав на бортпровідницю, а потім спробував відчинити двері літака.

Інцидент трапився 14 лютого, під час рейсу авіакомпанії Delta Airlines з Атланти в Бостон.

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Як повідомляють очевидці, агресивний чоловік відштовхнув стюардесу і спробував відкрити аварійний вихід, коли літак вже був у повітрі.

Я підняв голову і зняв навушники, а стюардеса закричала: "Він намагається відчинити двері!", – розповів один з пасажирів Марк Френч.

Він додав, що після цього двоє офіцерів втрутилися, але пасажира було складно втримати й заспокоїти, тому вони зв'язали його руки кабельною стяжкою.

Частину польоту він просто кричав: "Випустіть мене звідси, це не мій будинок!", – зауважив очевидець.

Авіакомпанія Delta Airlines підтвердила, що в аеропорту Бостона літак зустріли співробітники правоохоронних органів. За інформацією видання, справу з пасажиром розслідують ФБР і Федеральне управління цивільної авіації США.