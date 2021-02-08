Бортпровідниця українського лоукостера SkyUp Airlines розповіла про спеціальну мову членів екіпажу, яку вони використовують для переговорів на борту. В такий словничок входить й фраза "мертва голова".

Річ у тім, що "deadhead" дослівно перекладається як "мертва голова" або "дурень", але насправді означає зовсім інше.

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Йдеться про працівника авіакомпаній, який летить у справах організації, проте при цьому не виконує своїх прямих обов'язків і займає місце серед пасажирів.

Якщо ви бачите, що бортпровідник сидить на пасажирському сидінні, п'є чай, і читає книгу, то не думайте, що він зовсім розледащів. Він просто дедхед на цьому рейсі!, – зауважила Тая.

Стюардеса зазначила, що вимоги до зовнішнього вигляду в таких випадках залежать від правил перевізників та аеропортів.

Також вона уточнила, що, наприклад, члени екіпажу, які раптово хворіють в ході відрядження, як правило, повертаються саме "дедхедами".

Раніше ми писали про стюардесу, яка розповіла чому не можна застосовувати антисептичні засоби перед оглядом в аеропорту.