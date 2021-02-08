Бортпроводница украинского лоукостера SkyUp Airlines рассказала о специальном языке членов экипажа, который они используют для переговоров на борту. В такой словарь входит и фраза "мертвая голова".

Дело в том, что "deadhead" дословно переводится как "мертвая голова" или "дурак", но на самом деле означает совсем другое.

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Речь идет о работнике авиакомпаний, который летит по делам организации, однако при этом не выполняет своих прямых обязанностей и занимает место среди пассажиров.

Если вы видите, что бортпроводник сидит на пассажирском сидении, пьёт чай, и читает книгу, то не думайте, что он совсем разленился. Он просто дедхед на этом рейсе!, – пишет Тая.

Стюардесса отметила, что требования к внешнему виду в таких случаях зависят от правил перевозчиков и аэропортов.

Также она уточнила, что, например, члены экипажа, которые внезапно заболевают в ходе командировки, как правило, возвращаются именно "дедхедами".

Ранее мы писали о стюардессе, которая рассказала почему нельзя применять антисептические средства перед осмотром в аэропорту.