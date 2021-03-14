Чого тільки не трапляється на борту літака. Наприклад, цього разу пілот китайської авіакомпанії Donghai Airlines побився зі стюардесою під час польоту на очах у пасажирів.

Інцидент трапився в літаку, що прямував з міста Наньтун в Сіань, за 50 хвилин до приземлення. Суперечка між бортпровідницею і командиром повітряного судна виникла через пасажира.

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Як зазначає видання, турист стояв в проході, щоб скористатися вбиральнею в салоні першого класу, а в цей момент пілот також хотів піти в туалет і попросив його почекати своєї черги. Проте пасажир відмовився, після чого до конфлікту приєдналася стюардеса. Тоді й виникла бійка між нею та пілотом.

В результаті вона зійшла з борту літака зі зламаною рукою, а командир з вибитим зубом.

Представники авіакомпанії Donghai Airlines попросили вибачення в усіх пасажирів і повідомили, що почали негайне розслідування інциденту.

Відзначимо, раніше українська стюардеса розповіла, чи під силу посадити літак звичайному пасажиру.

Інша популярна бортпровідниця розповіла, як вибрати найкращі місця на борту літака.