Мовиться про ратушу у місті Бучач. І 24 Канал із посиланням на "20 хвилин" розповість про неї докладніше.

Чому варто побачити дивовижну ратушу Бучача з бароковими скульптурами?

Ратуша у Бучачі зведена у другій половині XVIII століття і є яскравим прикладом архітектури бароко. А унікальність споруди найбільше підкреслюють барокові скульптури Йогана Пінзеля, які колись прикрашали фасад.

Робіт геніального галицького майстра того часу, якого іноді називають львівським Мікеланджело, на ратуші було приблизно 14. Це, зокрема, фігури "Геракл, що вбиває лернейську гідру", "Феміда", "Давид і Голіаф" та інші символічні композиції.

Як зазначає _visit_ukraine_ в інстаграмі, ці шедеври цілісно не дожили до сьогодні – частину знищила пожежа 1865 року, багато чого поруйнували російські солдати у Першу світову, стріляючи по скульптурах для розваги. А проте все ж кілька оригіналів ми можемо побачити – вони у Музеї Пінзеля у Львові.

Загалом 9 фігур збереглися у більш-менш доброму стані і є предметом охорони та реставрації. Найбільш пошкоджена скульптура – "Геракл, що вбиває лернейську гідру" – наразі у консервації.

Ось який вигляд сьогодні має ратуша у Бучачі на Львівщині / Дивіться фото _visit_ukraine_

Ще одна цінність ратуші – унікальний фронтон з геральдичною композицією, зокрема гербом фундатора будівлі польського магната Миколи Потоцького. Саме це поєднання архітектури й мистецтва робить бучацьку ратушу візитівкою не лише міста, а й всієї області.

