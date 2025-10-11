Про нього знають переважно місцеві поціновувачі атмосферних локацій, а дарма. 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість про нього докладніше.

Дивіться також Усього за 40 хвилин від Тернополя можна побачити палац, який ви не захочете покидати

Італійський дворик у Тернополі: як знайти цю маловідому перлину міста?

Це затишний куточок із колонадами та арками, натхненний європейською традицією спільних внутрішніх двориків. Його називаються італійським або венеційським та часто порівнюють зі знаменитим італійським двориком у Львові.

А проте тернопільський варіант має власну історію, неповторну ауру та зберігає унікальні елементи епохи модерну кінця ХІХ століття.​ Це, власне, внутрішній простір прибуткового будинку на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Качали (бульвар Тараса Шевченка, 1).

Його звели у 1893 – 1907 роках силами польського культурного товариства. Дворик прикрашають типові для італійської архітектури аркади, напівкруглі вікна та декоративні елементи фасаду. Тут свого часу були польська бурса, Подільський музей, жіноча гімназія, навчальні й міські управлінські установи.

Італійський дворик у Тернополі / Дивіться фото olena__s_

Як пише "20 хвилин", у 2013 році почалася реставрація дворика, але відновили його не весь – лише частину фасаду та дорожнє покриття. Це не заважає італійському дворику бути популярною фотозоною, місцем камерних концертів та туристичним магнітом.

Знайти дворик легко – він лише у кількох хвилинах пішки від Театральної площі, у самому серці історичного міста. Ця локація чудово підкреслює багатошарову історичну тканину Тернополя, а ще й зберігає шарм затишної та неспішної Європи двох століть тому.​

Ось який вигляд має тернопільський італійський дворик: дивіться відео OksanaKulchytska

Які ще цікаві туристичні локації Тернополя варто відвідати?