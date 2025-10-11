Про нього знають переважно місцеві поціновувачі атмосферних локацій, а дарма. 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість про нього докладніше.
Італійський дворик у Тернополі: як знайти цю маловідому перлину міста?
Це затишний куточок із колонадами та арками, натхненний європейською традицією спільних внутрішніх двориків. Його називаються італійським або венеційським та часто порівнюють зі знаменитим італійським двориком у Львові.
А проте тернопільський варіант має власну історію, неповторну ауру та зберігає унікальні елементи епохи модерну кінця ХІХ століття. Це, власне, внутрішній простір прибуткового будинку на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Качали (бульвар Тараса Шевченка, 1).
Його звели у 1893 – 1907 роках силами польського культурного товариства. Дворик прикрашають типові для італійської архітектури аркади, напівкруглі вікна та декоративні елементи фасаду. Тут свого часу були польська бурса, Подільський музей, жіноча гімназія, навчальні й міські управлінські установи.
Італійський дворик у Тернополі / Дивіться фото olena__s_
Як пише "20 хвилин", у 2013 році почалася реставрація дворика, але відновили його не весь – лише частину фасаду та дорожнє покриття. Це не заважає італійському дворику бути популярною фотозоною, місцем камерних концертів та туристичним магнітом.
Знайти дворик легко – він лише у кількох хвилинах пішки від Театральної площі, у самому серці історичного міста. Ця локація чудово підкреслює багатошарову історичну тканину Тернополя, а ще й зберігає шарм затишної та неспішної Європи двох століть тому.
Ось який вигляд має тернопільський італійський дворик: дивіться відео OksanaKulchytska
Які ще цікаві туристичні локації Тернополя варто відвідати?
Тернопільський став. Це найбільша штучна водойма міста, створена ще у XVI столітті. Став є серцем міської інфраструктури, займаючи понад 300 гектарів. Саме завдяки йому місто має свій унікальний ландшафт, а з оглядових майданчиків відкривається здатна вразити панорама на старий замок та центр.
Старий замок у Тернополі. Це одна з найдавніших фортифікацій Поділля, зведена у 1540-х роках. Замок багаторазово перебудовували й руйнували під час війн, та нині він є символом міста й місцем проведення сучасних культурних і мистецьких акцій.