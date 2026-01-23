Туризм у Гренландії під загрозою через заяви Трампа: до чого тут Венесуела

Минулого року туризм у Гренландії мав стрімко зростати, проте через останні заяви Трампа щодо острова рівень відвідувань серед туристів значно знизився.

Чи стане Гренландія менш привабливою для туристів через США?

2025 рік мав стати поштовхом для розвитку туризму в Гренландії: відкриття нового міжнародного аеропорту в столиці Нуук очікувалося залучити більше іноземних туристів. Проте загострення претензій президента США Дональда Трампа до арктичної країни загрожує зруйнувати плани місцевого туристичного бізнесу.

Туризм у Гренландії 2026 / фото Canva

За словами Каспера Франка Меллера, генерального директора компанії Raw Arctic, яка організовує ексклюзивні тури, інтерес США спочатку підвищив увагу туристів до Гренландії, проте водночас викликав невпевненість і обережність серед мандрівників. Деякі потенційні клієнти відкладають бронювання, побоюючись геополітичної нестабільності, на що вплинула й ситуація у Венесуелі.

Меллер зазначає, що туризм у Гренландії дорогий і багато хто витрачає заощадження на подорож всього життя, тому будь-яка нестабільність впливає на рішення туристів. Водночас його компанія продовжує інвестувати у розвиток, незважаючи на ризики.

Він також відзначає, що підвищена увага США вплинула на внутрішню політику Гренландії: країна стала менш поляризованою у питанні незалежності від Данії.

Чому Трамп має такий інтерес до Гренландії?

Трамп пояснює свій інтерес до Гренландії стратегічною важливістю острова для побудови оборонної системи "Золотий купол", яка мала б захищати США від ракетних загроз з боку Росії та Китаю, із залученням європейських союзників, пише BBC.

Крім того, Гренландія володіє величезними, ще переважно невикористаними запасами рідкоземельних мінералів, які важливі для сучасних технологій, зокрема мобільних телефонів та електромобілів.

Трамп не заявляв прямо про прагнення контролювати ресурси, проте відзначав, що присутність США на острові забезпечує вигідне становище з точки зору безпеки та доступу до корисних копалин.

