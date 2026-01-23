Интересная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на Business Insider.
Станет ли Гренландия менее привлекательной для туристов из-за США?
2025 год должен был стать толчком для развития туризма в Гренландии: открытие нового международного аэропорта в столице Нуук ожидалось привлечь больше иностранных туристов. Однако обострение претензий президента США Дональда Трампа к арктической стране грозит разрушить планы местного туристического бизнеса.
Туризм в Гренландии 2026 / фото Canva
По словам Каспера Франка Меллера, генерального директора компании Raw Arctic, которая организует эксклюзивные туры, интерес США сначала повысил внимание туристов к Гренландии, однако одновременно вызвал неуверенность и осторожность среди путешественников. Некоторые потенциальные клиенты откладывают бронирование, опасаясь геополитической нестабильности, на что повлияла и ситуация в Венесуэле.
Меллер отмечает, что туризм в Гренландии дорогой и многие тратят сбережения на путешествие всей жизни, поэтому любая нестабильность влияет на решение туристов. В то же время его компания продолжает инвестировать в развитие, несмотря на риски.
Он также отмечает, что повышенное внимание США повлияло на внутреннюю политику Гренландии: страна стала менее поляризованной в вопросе независимости от Дании.
Почему Трамп имеет такой интерес к Гренландии?
Трамп объясняет свой интерес к Гренландии стратегической важностью острова для построения оборонной системы "Золотой купол", которая должна защищать США от ракетных угроз со стороны России и Китая, с привлечением европейских союзников, пишет BBC.
Кроме того, Гренландия обладает огромными, еще преимущественно неиспользованными запасами редкоземельных минералов, которые важны для современных технологий, в частности мобильных телефонов и электромобилей.
Трамп не заявлял прямо о стремлении контролировать ресурсы, однако отмечал, что присутствие США на острове обеспечивает выгодное положение с точки зрения безопасности и доступа к полезным ископаемым.
