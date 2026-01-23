Своим негативным опытом украинская певица Злата Огневич поделилась в соцсети threads.

Где отдыхала Огневич и что было не так?

В отпуск Огневич поехала в солнечный Вьетнам. На материке все еще было неплохо и в принципе певица смогла выделить для себя положительные моменты, а вот популярный остров Фукуок очень разочаровал артистку.

Горячо не рекомендую остров Фукуок. От количества увиденного мусора в океане больно на физическом уровне. Стыдно быть человеком... Настолько меня это тригерит,

– написала Огневич.

К тому же певицу раздражали туристы из России, которых во Вьетнаме оказалось очень много.

"На улицах тоже было много "мусора", он ходил ногами. Именно здесь его концентрация оверсайз. Такой всем известный "мусор" из государства-террориста. И это также тригерило невероятно", – объяснила артистка.

Она добавила, что возвращаться во Вьетнам не планирует больше никогда.

Такая ситуация не только во Вьетнаме: что писали в комментариях?

В комментариях к сообщению знаменитости многие пользователи заметили, что мусор – это типичная ситуация для стран Азии. Если возле отелей и туристических мест еще убирают, то за их пределами – сплошная свалка. При этом некоторые отметили, что на острове Бали мусора значительно больше, чем на Фукуоке.

Относительно граждан государства-агрессора, то их действительно много на Фукуоке. Дело в том, что здесь для них, как и для украинцев, действует безвизовый режим. К тому же из России есть прямые рейсы на этот остров. Поэтому если вы не хотите, чтобы "русский мир" нарушал ваш покой в отпуске, то лучше выбирайте европейские страны.

Остров Фукуок / Фото Depositphotos

Почему Фукуок утопает в мусоре?

Фукуок уже длительное время сталкивается с проблемой мусора. Как пишет th.boell, на острове не работает ни одна станция по переработке отходов, а три огромные свалки переполнены и загрязняют окружающую среду. Сточные воды из мусора выходят наружу и попадают в воду в низинах. Все это вызывает страшный запах.

На улицах городов и на пляже тоже очень много невывезенного мусора, что объясняют увеличением количества населения. Местные власти иногда организовывают массовые общественные уборки, но этого не достаточно, чтобы бороться с проблемой. Общественные активисты призывают к строительству завода по переработке отходов и усилению контроля за местными и туристами, которые оставляют мусор на улице.

В начале года пляжи на острове обычно больше всего загрязнены, поэтому неудивительно, что певица была разочарована.



Загрязненная пристань на острове / Фото Хоанга Гима

Что известно об острове Фукуок?

Интересно, что туристические агенты наоборот советуют Фукуок для отдыха. Директор туристического агентства "Турмапа" Екатерина Козлова рассказывала 24 Каналу, что этот остров станет новым трендом среди украинцев. По ее словам, здесь есть красивые белоснежные пляжи, коралловые рифы и хорошо развитая инфраструктура. Прямые рейсы летают из Варшавы и Кишинева.