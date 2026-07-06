Одна з них – сусідка України: турист відвідав 40 країн Європи і назвав 4, які його здивували

У досвідчених мандрівників, які вже відвідали не один десяток країн, Франція чи Іспанія вже не викликають таких емоцій. Тут усе давно зрозуміле та знайоме. Тож найбільше дивують маловідомі країни, які ще не зіштовхнулися з масовим туризмом і пропонують унікальні враження.

Досвідчений мандрівник Вініус Костра, який живе у Парижі, відвідав понад 40 країн Європи. Він назвав виданню Travel Off Path чотири країни, які його дійсно здивували.

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Які країни Європи здивували досвідченого туриста?

Грузія

Грузія – це поєднання Європи та Азії. За словами Вініуса, у Тбілісі здається ніби Європа, Близький Схід і Радянський Союз зустрілися в одному кварталі. Тут настільки різноманітна архітектура, що точно не буде нудно. До речі, коворкінг Coffee LAB Tbilisi став улюбленим коворкінгом туриста в усій Європі.

Місто Батумі на березі Чорного моря має особливу атмосферу. Тут є красиві будівлі, які Костра порівняв з паризькими, та хмарочоси, які нагадали йому Дубай. Але найбільше атмосфера Грузії відкривається в глибині країни – у горах Сватенії, виноградниках Кахетії тощо.

Батумі з висоти пташиного польоту / Фото Depositphotos

Греція

У Греція мандрівника здивували не популярні Санторіні та Міконос – він додав цю країну до списку через інші острови.

Родос – це те місце, яке можна відвідувати знову і знову, але воно все одно знайде чим здивувати.

– це те місце, яке можна відвідувати знову і знову, але воно все одно знайде чим здивувати. Фолегандрос називаються альтернативою Санторіні. Тут теж є красиві білі будинки на скелі, але туристів на вулицях значно менше, а ціни доступніші. А захід сонця біля монастиря Панагія, який розташований на вершині, був найкрасивіший, який мандрівник бачив у своєму житті.

називаються альтернативою Санторіні. Тут теж є красиві білі будинки на скелі, але туристів на вулицях значно менше, а ціни доступніші. А захід сонця біля монастиря Панагія, який розташований на вершині, був найкрасивіший, який мандрівник бачив у своєму житті. Хіос – острів, на якому є мальовничі середньовічні села.

Острів Фолегандрос у Греції / Фото Depositphotos

Польща

Сусідку України Польщу Вініус назвав однією з найбільш недооцінених країн Європи. За його словами справжня чарівність Польщі прихована за межами Варшави і Кракова. Туристу дуже сподобалися Гданськ з його кольоровими будинками і краєвидами на Балтійське море, середньовічна перлина Торуна, яка охороняється ЮНЕСКО, спокійна Познань і мальовничі Татри.

Крім того, у Польщі мандрівник почувався безпечніше, ніж у популярних країнах Європи, де зростає злочинність.

Польські Татри / Фото Depositphotos

Косово

У частково визнаній державі Косово туриста чи не найбільше здивувати дуже доступні ціни. Повноцінний обід або вечеря з трьох страв у місцевому ресторані обійдеться всього у 12 – 15 доларів. Ніч у сучасній просторій квартирі – 40 – 60 доларів.

Також у Косово є дуже мальовниче місто Призрен з османською архітектурою та смарагдовою річкою, монастир Високі Дечани з одними з найкрасивіших фресок у Європі тощо.

Місто Призрен / Фото Depositphotos

На тлі збільшення туризму у популярних країнах Європи зараз варто надавати перевагу менш відомим куточкам. Тут нема натовпів, черг та завищених цін, а тому ніщо не заважає у дослідженні країни.