Щоб спростити вибір, на сторінці @official_poehalisnami зібрали популярні морські напрямки та порівняли, у скільки обійдеться відпустка на кожному з них.

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У скільки обійдеться поїздка на море влітку 2026 року?

Вартість відпочинку у Чорногорії стартує від 26 тисяч гривень на двох автобусним туром з Києва. З виїздом зі Львова мінімальна вартість розпочинається від 28 тисяч гривень. Якщо летіти з Польщі, то буде дорожче – від 41 тисячі гривень за двох.

Відпустка у Болгарії коштує від 28 тисяч гривень на двох, якщо їхати автобусом зі Львова. З Києва – від 29 тисяч гривень. У цю ціну входять лише сніданки.

Автобусні тури в Албанію стартують від 36 тисяч гривень за двох, а якщо летіти літаком з Польщі, то від 44 тисяч гривень.

Туреччина – від 44 тисяч гривень за двох з вильотом з аеропорту Кишинева. Зауважимо, що мовиться саме про найдешевші варіанти, естетичні готелі з високим рівнем сервісу коштуватимуть значно дорожче.

Куди поїхати на море влітку і скільки це коштує: відео

Греція – від 47 тисяч гривень за двох автобусним туром зі Львова або від 50 тисяч з вильотом з Польщі. У вартість входять сніданки та вечері.

У Єгипті мінімальна вартість відпочинку за системою "все включено" – від 48 тисяч гривень за двох.

У Хорватії відпочинок дорожчий. Навіть автобусний тур обійдеться не менше як у 60 тисяч гривень за двох. Тури у Туніс теж стартують від 60 тисяч гривень за двох.

Відпочинок на Кіпрі з вильотом з Кишинева коштує від 66 тисяч гривень за двох, а в Іспанії – від 70 тисяч гривень.

До речі, раніше ми розповідали про 3 недорогі напрямки, які підійдуть для туристів з обмеженим бюджетом. Адже відпустка не обов'язково повинна коштувати цілий статок.