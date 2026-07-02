24 Канал зробив підбірку про три недорогі морські напрямки, де можна провести літню відпустку. Розповідаємо, куди варто вирушити, скільки приблизно коштуватиме відпочинок і чим ці місця приваблюють туристів.

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Де недорого відпочити на морі за кордоном?

Півострів Халкідікі у Греції

У Греції є багато морських курортів і всюди різні ціни. Якщо за відпустку на Санторіні чи Міконосі доведеться віддати цілий статок, то Родос або Крит не вимагають такого вкладу. Водночас ще дешевше буде поїхати на півострів Халкідікі. Річ у тому, що до нього з України можна доїхати автобусом, а це дешевше, ніж літаком. Багато турагенцій пропонують тури на "все включено" або лише на сніданках з виїздом зі Львова, Чернівців та інших міст України.

І хоч час у дорозі з огляду на черги на кордоні може зайняти навіть 2 доби, та для багатьох туристів, особливо з дітьми, це комфортніше, ніж робити кілька пересадок і добиратися в аеропорт.

Один з пляжів на Халкідікі / Фото Depositphotos

Півострів Халкідікі пропонує комфортні піщані пляжі, які оточені сосновими лісами, кришталево чисте море і спокійну атмосферу. Туристи можуть поєднати лінивий відпочинок на пляжі з екскурсіями й відвідати мальовничі скелі Метеори, гірську Сітонію тощо. Відпочинок тут обійдеться від 55 тисяч за двох на сніданках і від 80 тисяч на "все включено".



Ціни на відпочинок у Халкідікі з виїздом зі Львова / Скриншот з сайту "Поїхали з нами"

Албанія

Албанію часто називають прихованою балканською перлиною, адже ціни тут приємно дивують. Найдешевший відпочинок у Дурресі – тур автобусом з Києва обійдеться від 32 тисяч гривень за двох зі сніданками. Щоправда, лише на 3 дні. Крім того, туристам варто бути готовим, що у Дурресі нема славнозвісних "албанських Мальдівів". Цей курорт розташований на березі Адріатичного моря. Вода тут не така чиста, а краєвиди довкола – скромні.

Вартість коротких турів в Албанію / Скриншот з сайту "Поїхали з нами"

Щоб було гарніше, треба їхати у сторону Вльори, де вже є Іонічне море, а пляжі, які нагадують Мальдіви, можна знайти у Ксамілі. Але і ціни тут будуть трохи дорожчі. Готель економ-варіанта на тиждень коштує від 40,5 тисячі гривень на двох без врахування вартості добирання.

Бюджетні варіанти проживання у Ксамілі / Скриншот Booking

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Болгарія

Туристи з дітьми обожнюють відпочинок у Болгарії. Тут є довгі піщані пляжі, готелі зі системою "все включено" і водними гірками, чисте море та приємні ціни. Дістатися можна як автобусом, так і літаком, але більшість туристів обирають перший варіант, оскільки він дешевший.

Відпочинок на курорті Золоті Піски у готелі зі системою "все включено" стартує від 30 тисяч гривень за двох з виїздом автобусом з Києва.



Вартість відпочинку у Болгарії / Скриншот з сайту "Поїхали з нами"

Щоправда, зараз туристи бідкаються, що вартість відпочинку у хороших готелях Болгарії сильно зросла. Як пояснила турагентка, це пов'язано з кількома причинами. По-перше, Болгарія повністю перейшла на євро, а тому ціни трохи зросли. По-друге, через війну на Близькому Сході подорожчало пальне, тому автобусні тури зросли у ціні. А, по-третє, 70% номерів у готелях Болгарії викупили ще під час раннього бронювання, тому зараз доступні лише дорожчі категорії. Турагентка навіть сказала, що ті гроші краще вже відпочити у Туреччині.