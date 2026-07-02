Морський бриз, шум хвиль та атмосфера безтурботності завжди вабили мандрівників до Південної Пальміри.

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Українка Христина Руденко відправилася в Одесу й розповіла у своєму інстаграмі, у яку суму обійдеться повноцінний відпочинок на головному морському курорті країни.

Скільки коштує прокинутися з видом на море?

Найвагомішою статтею витрат традиційно залишається житло, але ресторани, таксі та пляжні комплекси також суттєво впливають на загальний кошторис.

Дівчина розповіла, що орендувала помешкання у житловому комплексі "Восьма Перлина", що розташований усього за 6 хвилин від відомої Аркадії. Головними вимогами до помешкання були балкон і вид на море, що дозволяє насолоджуватися пейзажами щомиті. За оренду квартири на два тижні пішло 26 600 гривень.

У яку суму обійдеться харчування?

Протягом двох тижнів дівчина харчувалася лише у кафе та ресторанах – двічі на день. Окремо оплачувалися напої в барах і на території пляжу, тож харчування обійшлося у 24 970 гривень.

Додатково Христина купувала ще чай, снеки, печиво та алкоголь у магазинах. На ці витрати пішла значно менша сума, ніж на заклади, а саме 4 тисячі гривень.

Скільки коштують таксі та розваги?

Для пересування містом дівчина їздила на таксі, яке, за її словами, коштувало дешевше, ніж у Києві. На цю категорію витрат пішло 3 750 гривень.

Щодо розваг, то за два тижні відпочинку тричі довелося оплатити вхід до Ibiza Beach Club, по одному разу – до NEMO Beach Club, Red Line та аквапарку Hawaii. Усі ці витрати також увійшли до загального бюджету відпочинку, та склали 4 650 гривень. Загалом сума відпочинку на одну людину за 2 тижні в Одесі склала 63 970 гривень.

Українка розповіла про витрати в Одесі: дивіться відео

Яка вартість дороги до курорту?

Окремо потрібно врахувати витрати на дорогу. Квиток на швидкісний поїзд Київ – Одеса коштує 527 гривень у другому класі та 1 264 гривні у першому. На іншому рейсі квиток до першого класу коштує 1 667 гривень.

Що треба знати про безпеку в Одесі?

В Одесі збільшили кількість пляжів, які готові приймати відпочивальників. Станом на зараз 27 ділянок узбережжя пройшли перевірку та отримали акти готовності. На цих локаціях облаштовані необхідні умови для порятунку людей. Водночас у місті нагадують, що через війну небезпека на узбережжі залишається.

Втім, Одеса все одно залишається головним морським курортом України. Незважаючи на виклики воєнного часу, місто продовжує адаптувати свою інфраструктуру для безпечного прийому туристів, поступово відкриваючи перевірені ділянки узбережжя та забезпечуючи роботу розважальних закладів із дотриманням необхідних норм безпеки.

Подорож до Одеси – це завжди про неповторний колорит, шум хвиль та яскраві емоції, які варті кожної витраченої гривні. Головне – ретельно планувати свій бюджет і завжди пам'ятати про правила безпеки, щоб відпустка залишила по собі лише найтепліші спогади.