Багато хто розглядає Дніпро, але є й альтернатива – відкриті басейни. Про три цікаві локації у Києві та поблизу докладніше розповість 24 Канал.

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Sobi Club – водна республіка під Вишгородом

Перша локація – для тих, хто хоче не просто охолонути, а по-справжньому виринути з міста і не думати ні про що кілька годин. Sobi Club у Вишгородському районі, за кілометр від Київської ГЕС, – це ціла водна республіка серед вікових сосен.

Тут є 5 різних зон. Це 50-метровий прибережний басейн із температурою 25 – 27 градусів просто на березі Дніпра, 25-метровий преміум із гідромасажем, 20-метровий pool-bar де офіціант принесе келих просто у воду, відкрите джакузі з підігрівом до +30, і дитяча зона з гіркою Rio Grande.

Ось який вигляд мають басейни Sobi Club: дивіться відео sobiclub

Ціни у червні 2026 року тут такі: вхід до прибережної зони – 1100 гривень у будні та 1400 у вихідні, враховуючи шезлонг, рушник і матрац; преміальна зона з pool-bar – 1700 та 2400 відповідно, а розчинення у розкоші Wellness з видом на Дніпро обійдеться у 2300 гривень у будні та 3200 у вихідні. Працює заклад з 9 до 20 години.

Sky Family Park – простір і демократія на лівому березі

Якщо бюджет трохи більше важливий, класним варіантом буде Sky Family Park біля ТРЦ SkyMall. Тут є відкритий басейн площею близько 1500 квадратних метрів із надувними атракціонами, а також простора лаунж-зона і фудкорт, де можна спокійно пообідати між заходами у воду.

Місце сімейне – діти до 10 років плавають безплатно, а дорослі не почуваються зайвими серед атракціонів, бо місця вистачає всім. Працює басейн щодня з 10 до 20 години. Добратися легко від метро Лівобережна або Почайна – автобусом чи маршруткою до зупинки ТРЦ SkyMall їхати хвилин десять.

Чому цікаво відпочивати у Sky Family Park: дивіться відео skyfamilypark

Ось актуальні ціни на сезон 2026 з офіційної інстаграм-сторінки закладу: 500 гривень у будні та 600 у вихідні за вхід до зони басейну на цілий день, шезлонг коштує ще 300 гривень окремо. Якщо приїхали вдвох на вихідній, то виходить 1800 гривень на пару, і це за повноцінний день біля великої води з усіма вигодами.

Пірс 39 на ВДНГ – погодинний формат без зайвих витрат

Третій варіант – більше для тих, кому треба просто охолонути після роботи або між справами, без претензій на курортний день. Пірс 39 на ВДНГ містить 2 відкриті басейни, бар і шезлонги, а бонусом іде мінімальна відстань від цивілізації – 10 хвилин пішки від метро Виставковий центр.

На червень 2026 року тут діє прайс, що залишається найдоступнішим серед усіх трьох згаданих локацій. Мовиться про 250 гривень за годину для дорослих і дітей від 10 років у будні (діти від 4 до 10 років заходять за 150, а діти до 4 років – безплатно). У вихідні та святкові дні ціни вищі на 50 гривень.

Найцікавіший варіант для киян – Пірс 39: дивіться відео pirs39

Басейн працює щодня з 10 до 20, тобто сюди киянам можна приїхати навіть пізно ввечері після роботи, коли спека вже не така агресивна, але вода ще тепла від сонця. Дві години у воді обійдуться дорослому в 500 гривень – і це, мабуть, найчесніша ціна охолодження у центрі Києва цього літа.