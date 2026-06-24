Многие рассматривают Днепр, но есть и альтернатива – открытые бассейны. О трёх интересных местах в Киеве и его окрестностях подробнее расскажет 24 Канал.

Смотрите также Мало кто знает, что в центре Киева можно увидеть настоящий мистический замок

Sobi Club – водная республика под Вышгородом

Первая локация – для тех, кто хочет не просто охладиться, а по-настоящему вырваться из города и не думать ни о чем несколько часов. Sobi Club в Вышгородском районе, в километре от Киевской ГЭС, – это целая водная республика среди вековых сосен.

Здесь есть 5 различных зон. Это 50-метровый прибрежный бассейн с температурой 25 – 27 градусов прямо на берегу Днепра, 25-метровый премиум-бассейн с гидромассажем, 20-метровый pool-bar, где официант принесет бокал прямо в воду, открытое джакузи с подогревом до +30, и детская зона с горкой Rio Grande.

Вот как выглядят бассейны Sobi Club: смотрите видео sobiclub

Цены в июне 2026 года здесь следующие: вход в прибрежную зону – 1100 гривен в будние дни и 1400 в выходные, включая шезлонг, полотенце и матрас; премиальная зона с pool-bar – 1700 и 2400 соответственно, а наслаждение роскошью Wellness с видом на Днепр обойдется в 2300 гривен в будние дни и 3200 в выходные. Заведение работает с 9 до 20 часов.

Sky Family Park – простор и доступность на левом берегу

Если бюджет немного важнее, отличным вариантом станет Sky Family Park возле ТРЦ SkyMall. Здесь есть открытый бассейн площадью около 1500 квадратных метров с надувными аттракционами, а также просторная лаунж-зона и фудкорт, где можно спокойно пообедать между купаниями.

Место семейное – дети до 10 лет плавают бесплатно, а взрослые не чувствуют себя лишними среди аттракционов, ведь места хватает всем. Бассейн работает ежедневно с 10 до 20 часа. Добраться легко от станций метро Левобережная или Почайна – на автобусе или маршрутке до остановки ТРЦ SkyMall ехать минут десять.

Почему интересно отдыхать в Sky Family Park: смотрите видео skyfamilypark

Вот актуальные цены на сезон 2026 с официальной страницы заведения в инстаграме: 500 гривен в будние дни и 600 в выходные за вход в зону бассейна на целый день, шезлонг стоит ещё 300 гривен отдельно. Если приехали вдвоём на выходные, то получается 1800 гривен на пару, и это за полноценный день у большого водоёма со всеми удобствами.

Пирс 39 на ВДНХ – почасовой формат без лишних затрат

Третий вариант – больше для тех, кому нужно просто охладиться после работы или между делами, без претензий на курортный день. Пирс 39 на ВДНХ включает 2 открытых бассейна, бар и шезлонги, а в качестве бонуса идет минимальное расстояние от цивилизации – 10 минут пешком от станции метро Выставочный центр.

На июнь 2026 года здесь действует прайс, который остается самым доступным среди всех трех упомянутых локаций. Речь идет о 250 гривнах в час для взрослых и детей от 10 лет в будние дни (дети от 4 до 10 лет платят 150, а дети до 4 лет – бесплатно). В выходные и праздничные дни цены выше на 50 гривен.

Самый интересный вариант для киевлян – Пирс 39: смотрите видео pirs39

Бассейн работает ежедневно с 10 до 20, то есть сюда киевляне могут приехать даже поздно вечером после работы, когда жара уже не такая сильная, но вода ещё тёплая от солнца. Два часа в воде обойдутся взрослому в 500 гривен – и это, пожалуй, самая честная цена за возможность охладиться в центре Киева этим летом.