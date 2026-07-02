Морской бриз, шум волн и атмосфера безмятежности всегда привлекали путешественников в Южную Пальмиру.

Читайте также : Где спастись от жары в Киеве сейчас и сколько это стоит: 3 интересных места с бассейнами

Украинка Кристина Руденко отправилась в Одессу и рассказала в своем инстаграме, во сколько обойдется полноценный отдых на главном морском курорте страны.

Сколько стоит проснуться с видом на море?

Самой весомой статьей расходов традиционно остается жилье, но рестораны, такси и пляжные комплексы также существенно влияют на общую смету.

Девушка рассказала, что арендовала квартиру в жилом комплексе "Восьмая Жемчужина", расположенном всего в 6 минутах от знаменитой Аркадии. Главными требованиями к жилью были балкон и вид на море, что позволяет наслаждаться пейзажами каждую минуту. За аренду квартиры на две недели ушло 26 600 гривен.

Во сколько обошлось питание?

В течение двух недель девушка питалась только в кафе и ресторанах – два раза в день. Отдельно оплачивались напитки в барах и на территории пляжа, поэтому питание обошлось в 24 970 гривен.

Кроме того, Кристина покупала чай, снеки, печенье и алкоголь в магазинах. На эти расходы ушла значительно меньшая сумма, чем на заведения, а именно 4 тысячи гривен.

Сколько стоят такси и развлечения?

Для передвижения по городу девушка ездила на такси, которое, по ее словам, обходилось дешевле, чем в Киеве. На эту категорию расходов ушло 3 750 гривен.

Что касается развлечений, то за две недели отдыха трижды пришлось оплатить вход в Ibiza Beach Club, по одному разу – в NEMO Beach Club, Red Line и аквапарк Hawaii. Все эти расходы также вошли в общий бюджет отдыха и составили 4 650 гривен. В целом сумма отдыха на одного человека за 2 недели в Одессе составила 63 970 гривен.

Украинка рассказала о расходах в Одессе: смотрите видео

Какова стоимость поездки до курорта?

Отдельно нужно учесть расходы на дорогу. Билет на скоростной поезд Киев – Одесса стоит 527 гривен во втором классе и 1 264 гривны в первом. На другом рейсе билет в первый класс стоит 1 667 гривен.

Что нужно знать о безопасности в Одессе?

В Одессе увеличили количество пляжей, готовых принимать отдыхающих. На данный момент 27 участков побережья прошли проверку и получили акты готовности. На этих участках созданы необходимые условия для спасения людей. В то же время в городе напоминают, что из-за войны опасность на побережье сохраняется.

Впрочем, Одесса по-прежнему остается главным морским курортом Украины. Несмотря на вызовы военного времени, город продолжает адаптировать свою инфраструктуру для безопасного приема туристов, постепенно открывая проверенные участки побережья и обеспечивая работу развлекательных заведений с соблюдением необходимых норм безопасности.

Путешествие в Одессу – это всегда неповторимый колорит, шум волн и яркие эмоции, которые стоят каждой потраченной гривны. Главное – тщательно планировать свой бюджет и всегда помнить о правилах безопасности, чтобы отпуск оставил после себя только самые теплые воспоминания.