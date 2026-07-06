Опытный путешественник Виниус Костра, проживающий в Париже, побывал более чем в 40 странах Европы. Он назвал изданию Travel Off Path четыре страны, которые его действительно удивили.

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Какие страны Европы удивили опытного туриста?

Грузия

Грузия – это сочетание Европы и Азии. По словам Виниуса, в Тбилиси создается впечатление, будто Европа, Ближний Восток и Советский Союз встретились в одном квартале. Здесь настолько разнообразна архитектура, что скучно точно не будет. Кстати, коворкинг Coffee LAB Tbilisi стал любимым коворкингом туриста во всей Европе.

Город Батуми на берегу Черного моря обладает особой атмосферой. Здесь есть красивые здания, которые Костра сравнил с парижскими, и небоскребы, напомнившие ему Дубай. Но лучше всего атмосфера Грузии раскрывается в глубине страны – в горах Сватении, виноградниках Кахетии и т. д.

Батуми с высоты птичьего полета / Фото Depositphotos

Греция

В Греции путешественника удивили не популярные Санторини и Миконос – он добавил эту страну в список из-за других островов.

Родос – это то место, которое можно посещать снова и снова, но оно все равно найдет, чем удивить.

– это то место, которое можно посещать снова и снова, но оно все равно найдет, чем удивить. Фолегандрос называют альтернативой Санторини. Здесь тоже есть красивые белые дома на скалах, но туристов на улицах значительно меньше, а цены более доступные. А закат у монастыря Панагия, расположенного на вершине, был самым красивым из всех, что путешественник видел в своей жизни.

называют альтернативой Санторини. Здесь тоже есть красивые белые дома на скалах, но туристов на улицах значительно меньше, а цены более доступные. А закат у монастыря Панагия, расположенного на вершине, был самым красивым из всех, что путешественник видел в своей жизни. Хиос – остров, на котором есть живописные средневековые деревни.

Остров Фолегандрос в Греции / Фото Depositphotos

Польша

Соседку Украины Польшу Виниус назвал одной из самых недооцененных стран Европы. По его словам, настоящее очарование Польши скрыто за пределами Варшавы и Кракова. Туристу очень понравились Гданьск с его красочными домами и видами на Балтийское море, средневековая жемчужина Торунь, находящаяся под охраной ЮНЕСКО, спокойная Познань и живописные Татры.

Кроме того, в Польше путешественник чувствовал себя в большей безопасности, чем в популярных странах Европы, где растет преступность.

Польские Татры / Фото Depositphotos

Косово

В частично признанном государстве Косово туриста, пожалуй, больше всего удивят очень доступные цены. Полноценный обед или ужин из трех блюд в местном ресторане обойдется всего в 12 – 15 долларов. Ночь в современной просторной квартире – 40 – 60 долларов.

Также в Косово есть очень живописный город Призрен с османской архитектурой и изумрудной рекой, монастырь Высокие Дечаны с одними из самых красивых фресок в Европе и т. д.

Город Призрен / Фото Depositphotos

На фоне роста туризма в популярных странах Европы сейчас стоит отдавать предпочтение менее известным уголкам. Здесь нет толп, очередей и завышенных цен, а потому ничто не мешает изучать страну.