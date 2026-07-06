Досвідчений мандрівник Вініус Костра, який живе у Парижі, відвідав понад 40 країн Європи. Він назвав виданню Travel Off Path чотири країни, які його дійсно здивували.

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Які країни Європи здивували досвідченого туриста?

Грузія

Грузія – це поєднання Європи та Азії. За словами Вініуса, у Тбілісі здається ніби Європа, Близький Схід і Радянський Союз зустрілися в одному кварталі. Тут настільки різноманітна архітектура, що точно не буде нудно. До речі, коворкінг Coffee LAB Tbilisi став улюбленим коворкінгом туриста в усій Європі.

Місто Батумі на березі Чорного моря має особливу атмосферу. Тут є красиві будівлі, які Костра порівняв з паризькими, та хмарочоси, які нагадали йому Дубай. Але найбільше атмосфера Грузії відкривається в глибині країни – у горах Сватенії, виноградниках Кахетії тощо.

Батумі з висоти пташиного польоту / Фото Depositphotos

Греція

У Греція мандрівника здивували не популярні Санторіні та Міконос – він додав цю країну до списку через інші острови.

Родос – це те місце, яке можна відвідувати знову і знову, але воно все одно знайде чим здивувати.

– це те місце, яке можна відвідувати знову і знову, але воно все одно знайде чим здивувати. Фолегандрос називаються альтернативою Санторіні. Тут теж є красиві білі будинки на скелі, але туристів на вулицях значно менше, а ціни доступніші. А захід сонця біля монастиря Панагія, який розташований на вершині, був найкрасивіший, який мандрівник бачив у своєму житті.

називаються альтернативою Санторіні. Тут теж є красиві білі будинки на скелі, але туристів на вулицях значно менше, а ціни доступніші. А захід сонця біля монастиря Панагія, який розташований на вершині, був найкрасивіший, який мандрівник бачив у своєму житті. Хіос – острів, на якому є мальовничі середньовічні села.

Острів Фолегандрос у Греції / Фото Depositphotos

Польща

Сусідку України Польщу Вініус назвав однією з найбільш недооцінених країн Європи. За його словами справжня чарівність Польщі прихована за межами Варшави і Кракова. Туристу дуже сподобалися Гданськ з його кольоровими будинками і краєвидами на Балтійське море, середньовічна перлина Торуна, яка охороняється ЮНЕСКО, спокійна Познань і мальовничі Татри.

Крім того, у Польщі мандрівник почувався безпечніше, ніж у популярних країнах Європи, де зростає злочинність.

Польські Татри / Фото Depositphotos

Косово

У частково визнаній державі Косово туриста чи не найбільше здивувати дуже доступні ціни. Повноцінний обід або вечеря з трьох страв у місцевому ресторані обійдеться всього у 12 – 15 доларів. Ніч у сучасній просторій квартирі – 40 – 60 доларів.

Також у Косово є дуже мальовниче місто Призрен з османською архітектурою та смарагдовою річкою, монастир Високі Дечани з одними з найкрасивіших фресок у Європі тощо.

Місто Призрен / Фото Depositphotos

На тлі збільшення туризму у популярних країнах Європи зараз варто надавати перевагу менш відомим куточкам. Тут нема натовпів, черг та завищених цін, а тому ніщо не заважає у дослідженні країни.