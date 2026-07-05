Вініус Костра відвідав вже 13 з 20 регіонів Італії і точно знає багато про цю країну. Він розповів Travel Off Path про одне маловідоме місто, яке його дуже вразило.

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Що це маловідоме місто Італії, яке так сподобалося туристу?

Мовиться про місто Чефалу на острові Сицилії. Воно дуже відрізняється від гамірного Палермо. Тут нема такого хаосу, сміття на дорогах і руху автомобілів. У центрі Чефалу рух транспорту обмежений, а в'їжджати на цю територію можуть тільки місцеві мешканці. Для тих, хто втомився від хаосу Палермо, Чефалу стане ідеальним варіантом для втечі.

Доїхати сюди можна потягом з Палермо за 10 – 15 доларів, а час у дорозі займе менше ніж годину.

Досвідченому мандрівнику сподобалося Чефалу через його красиві пляжі, гавані, які нагадують листівки, архітектуру і спокійну атмосферу. Так, тут теж є туристи, але їх не так багато, а широка і довга берегова лінія дозволяє уникнути скупчення відпочивальників в одному місці.

Одна з вузьких вулиць Чефалу / Фото Travel Off Path

Архітектура у Чефалу мало чим відрізняється від тієї, яка є в інших італійських містах. Та найбільшою родзинкою міста є його розташування – воно оточене скелями у затоці, а тому має дивовижний вигляд. Море тут спокійне і блакитне – мандрівник назвав це місто "середземноморською казкою".

Куди піти і що подивитися у Чефалу?

Собор Чефалу, збудований у 12 столітті, є одним з головних символів міста. Його нормандські вежі височіють на тлі скелі Ла-Рокка, що додає пейзажу ще більшої казковості. Туристам також варто погуляти вузькими вуличками Старого міста і завітати на смачний обід в один з місцевих закладів.



Собор Чефалу / Фото Travel Off Path

Зверніть увагу! Відпустка в Італії не мусить коштувати цілий статок. Раніше ми поділилися порадами італійки, яка розповіла туристам, як вони можуть зекономити у її країні. Багато людей ніколи не чули про ці лайфхаки.

У місті є два пляжі. Центральний – Spiaggia di Cefalù. Тут є багато пляжних клубів, де день на шезлонгу обійдеться у 15 – 20 доларів з людини, красиві види на старовинні будинки, собор і скелю Ла-Рокка. Трохи далі від центру є пляж Caldura – це мальовнича галькова бухта, де менше людей і можна зайнятися снорклінгом.



Пляж у Чефалу / Фото Travel Off Path

Чефалу – це місто, яке вартує більшого, ніж одноденної поїздки з Палермо. Якщо ви любите спокійнішу атмосферу, красиві краєвиди та італійський колорит, то виділіть на це місто кілька днів, адже тут можна відпочити душею.