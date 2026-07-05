Виниус Костра уже побывал в 13 из 20 регионов Италии и отлично знает эту страну. Он рассказал Travel Off Path об одном малоизвестном городе, который его очень впечатлил.

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Что это за малоизвестный город Италии, который так понравился туристу?

Речь идет о городе Чефалу на острове Сицилия. Он сильно отличается от шумного Палермо. Здесь нет такого хаоса, мусора на дорогах и автомобильного движения. В центре Чефалу движение транспорта ограничено, а въезжать на эту территорию могут только местные жители. Для тех, кто устал от хаоса Палермо, Чефалу станет идеальным вариантом для отдыха.

Добраться сюда можно на поезде из Палермо за 10 – 15 долларов, а время в пути займет менее часа.

Опытному путешественнику понравился Чефалу благодаря его красивым пляжам, гаваням, напоминающим открытки, архитектуре и спокойной атмосфере. Да, здесь тоже бывают туристы, но их не так много, а широкая и длинная береговая линия позволяет избежать скопления отдыхающих в одном месте.

Одна из узких улочек Чефалу / Фото Travel Off Path

Архитектура Чефалу мало чем отличается от той, что есть в других итальянских городах. Но главная изюминка города – его расположение: он окружен скалами в заливе, благодаря чему выглядит потрясающе. Море здесь спокойное и голубое – путешественник назвал этот город "средиземноморской сказкой".

Куда пойти и что посмотреть в Чефалу?

Собор Чефалу, построенный в XII веке, является одним из главных символов города. Его нормандские башни возвышаются на фоне скалы Ла-Рокка, что придает пейзажу еще большую сказочность. Туристам также стоит прогуляться по узким улочкам Старого города и заглянуть на вкусный обед в одно из местных заведений.



Собор Чефалу / Фото Travel Off Path

Обратите внимание! Отпуск в Италии не обязательно должен стоить целое состояние. Ранее мы поделились советами итальянки, которая рассказала туристам, как они могут сэкономить в ее стране. Многие люди никогда не слышали об этих лайфхаках.

В городе есть два пляжа. Центральный – Spiaggia di Cefalù. Здесь много пляжных клубов, где день на шезлонге обойдется в 15 – 20 долларов с человека, а также открываются красивые виды на старинные дома, собор и скалу Ла-Рокка. Чуть дальше от центра находится пляж Caldura – это живописная галечная бухта, где меньше людей и можно заняться снорклингом.



Пляж в Чефалу / Фото Travel Off Path

Чефалу – это город, который заслуживает большего, чем однодневная поездка из Палермо. Если вы любите более спокойную атмосферу, красивые пейзажи и итальянский колорит, то выделите на этот город несколько дней, ведь здесь можно отдохнуть душой.