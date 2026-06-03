Журналістка з Італії Бенедетта Геддо поділилася з Lonely Planet корисними порадами, які допоможуть туристам зекономити гроші у цій країні.

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Як заощадити під час відпустки в Італії?

1. Відвідуйте безкоштовні пляжі. Майже половина італійського узбережжя приватизована елітними пляжними клубами, доступ у які коштує близько 160 євро на день. Однак в країні є чимало безкоштовних пляжів, де можна розстелити свій рушник або взяти в оренду шезлонг. Італійка радить туристам запитувати про найкращі безкоштовні пляжі на рецепції готелю або у власників апартаментів, у яких вони живуть.

2. Ходіть пішки. Італійці зазвичай завжди ходять пішки, а таксі користуються лише у рідкісних випадках, коли кудись поспішають. Чому б вам не перейняти досвід місцевих і при цьому добряче зекономити? Крім того, довгі прогулянки дозволяють побачити більше нетипових місць, які краще передають дух країни.

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3. Не заїжджайте автомобілем у історичний центр. Перш ніж планувати поїздку до Колізею чи будь-якого іншого туристичного місця в Італії, ознайомтеся з зонами обмеженого руху (Zona a Traffico Limitato). Ці зони переважно поширюються на всі туристичні райони, а це означає, що паркування і взагалі доступ проїзду для нерезидентів заборонений. Порушникам загрожує штраф.

Значно простіше у такому випадку користуватися громадським транспортом. По-перше, це дешевше, а, по-друге, зручніше, бо можна під'їхати ближче до місця призначення, а не залишати авто бозна-де і йти пішки після того, як годину шукали паркомісце.

4. Хочете в туалет – замовте каву. Громадські туалети в Італії переважно платні, тому місцеві вважають, що краще зайти в найближчу кав'ярню, замовити каву і скористатися туалетом вже безкоштовно.

5. Пийте каву за баром, а не столиком. Туристи про це зазвичай не знають, але якщо ви сядете попити кави за окремий столик у закладі, то вам нарахують додаткову плату. Особливо це стосується закладів у туристичних місцях або тих, які мають літні тераси. Якщо ви прийшли просто випити кави, то присядьте за бар – тоді не доведеться платити додаткові гроші за сервіс.

Як вигідніше замовляти в закладах Італії / Фото Depositphotos

Чого ніколи не можна робити в Італії?

Українка, яка живе в Італії, дала пораду туристам і розповіла, чого не можна робити в цій країні. За її словами, тут ніколи не варто хамити місцевим. Якщо у ресторані щось наплутали чи страва виявилася несмачною, то вам обов'язково підуть на зустріч, якщо ви залишатиметеся ввічливим. Італійці ненавидять хамство, а тому не будуть терпіти зверхнє ставлення.

Українка також розвіяла популярний міф про те, що в Італії неможливо замовити капучино в другій половині дня. Насправді це геть не так. Італійці не п'ють каву після обіду, бо вважають, що це шкодить травленню, але туристам, які готові платити гроші, з радістю її приготують.