Американець загубив гаманець десь неподалік від Букінгемського палацу. Як він пізніше пожартував чоловік, "винні маленькі кишені в шортах", розповідає 24 Канал, посилаючись на допис мандрівника на популярній платформі Reddit.

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Як чоловік допоміг туристу, якого навіть не знав

Невідомий чоловік із Лондона відправив американцю гаманець, додавши до нього лист. Там було написано, що той знайшов його на вулиці.

Добродій намагався зв'язатися з власником через зазначені контакти, але, очевидно, не зміг. Тоді він звернувся до банку й пояснив ситуацію, попросивши заблокувати картки.

Вже опісля чоловік відправив туристу його гаманець із картками. Зворотної адреси вказано не було, але американець сподівається на "силу інтернету", щоб знайти добродія і компенсувати йому хоча б витрати на доставку.

"Це був такий продуманий жест. Він дійсно зробив мій місяць", – поділився американський турист.

"Віра в людей відновлена"

Публікація вже набрала понад 7 тисяч лайків, і від коментарів користувачі не втрималися:

Моя віра в людську природу відновлена;

Це просто доводить те, що навколо ще є порядні люди;

Просто передайте добро далі. Зробіть щось приємне для когось іншого.

Один із користувачів висловився, що відправник навряд чи хоче, аби його знайшли, бо він не залишив своїх даних. Деякі коментатори також написали, що шукати його немає сенсу. Краще пожертвувати кошти вартість доставки на добру справу.