Американец потерял кошелек где-то неподалеку от Букингемского дворца. Как он позже пошутил мужчина, "виноваты маленькие карманы в шортах", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на сообщение путешественника на популярной платформе Reddit.

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Как мужчина помог туристу, которого даже не знал

Неизвестный мужчина из Лондона отправил американцу кошелек, добавив к нему письмо. Там было написано, что тот нашел его на улице.

Господин пытался связаться с владельцем через указанные контакты, но, очевидно, не смог. Тогда он обратился в банк и объяснил ситуацию, и попросил заблокировать карты.

Уже после мужчина отправил туристу его кошелек с карточками. Обратного адреса указано не было, но американец надеется на "силу интернета", чтобы найти господина и компенсировать ему хотя бы расходы на доставку.

"Это был такой продуманный жест. Он действительно сделал мой месяц", – поделился американский турист.

"Вера в людей восстановлена"

Публикация уже набрала более 7 тысяч лайков, и от комментариев пользователи не удержались:

Моя вера в человеческую природу восстановлена;

Это просто доказывает то, что вокруг еще есть порядочные люди;

Просто передайте добро дальше. Сделайте что-то приятное для кого-то другого.

Один из пользователей высказался, что отправитель вряд ли хочет, чтобы его нашли, потому что он не оставил своих данных. Некоторые комментаторы также написали, что искать его нет смысла. Лучше пожертвовать средства стоимость доставки на доброе дело.