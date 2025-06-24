Никакой работы – только путешествия

Раньше муж и жена работали в рекламной сфере и ежедневно ходили в офис. Однако все изменилось после того, как они вернулись из путешествия перед началом карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Mirror.

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В том путешествии супруги снимали много контента и делились им в YouTube.

Мы поставили перед собой задачу публиковать видео ежедневно в течение 30 дней. Затем, когда некоторые из них имели действительно хороший результат, это вдохновило нас. Мы продолжали публиковать видео ежедневно в течение шести месяцев,

– рассказал Райан.

Сначала пара совмещала работу и путешествия. Райан и Джейд искали дешевые авиабилеты на пятницу с возвращением в воскресенье. Перед поездкой они подробно изучали новое место в интернете, чтобы по прилету заняться только самым интересным и потом поделиться этим в YouTube. Супруги постоянно пытались найти оригинальные места, которые бы заинтересовали их аудиторию, и так эти путешествия стали для них настоящим открытием.

Как-то Райан и Джейд ночевали в самом быстром спальном поезде в мире, который перевозит пассажиров из Гонконга в Шанхай. Хотя поезд и мчался со скоростью 434 километра в час, но движение было очень мягкое.

Особенно супруги любят искать странные отели и оставаться в них на ночь. Так, пара жила в коровьем доме, где было неограниченное количество молока, которое можно было пить бесплатно, а также ночевала в домике на дереве.



Супруги обожают оставаться в оригинальных отелях / Фото Pixabay, Pexels

Впоследствии муж и жена решили уволиться с работы и полностью посвятить свою жизнь путешествиям. Вероятно, зарабатывает супруги благодаря своему YouTube-каналу.

В путешествиях у Райана и Джейд есть некоторые особые правила. Например, они всегда знакомятся с человеком, который сидит рядом в самолете. Кроме того, благодаря путешествиям и интересной и насыщенной жизни супруги практически не ссорятся.

Кстати, ранее мы писали о паре из США, которая купила заброшенную рыбацкую хижину и превратила ее в роскошный горный курорт.