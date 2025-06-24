Ніякої роботи – лише мандри

Раніше чоловік та дружина працювали у рекламній сфері і щодня ходили в офіс. Однак все змінилося після того, як вони повернулися з подорожі перед початком карантину через пандемію коронавірусу. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mirror.

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У тій мандрівці подружжя знімало багато контенту і ділилося ним у YouTube.

Ми поставили перед собою завдання публікувати відео щодня протягом 30 днів. Потім, коли деякі з них мали справді хороший результат, це надихнуло нас. Ми продовжували публікувати відео щодня протягом шести місяців,

– розповів Раян.

Спочатку пара поєднувала роботу і подорожі. Раян і Джейд шукали дешеві авіаквитки на п'ятницю з поверненням у неділю. Перед поїздкою вони детально вивчали нове місце в інтернеті, аби по прильоту зайнятися лише найцікавішим і потім поділитися цим у YouTube. Подружжя постійно намагалося знайти оригінальні місця, які б зацікавили їхню аудиторію, і так ці мандрівки стали для них справжнім відкриттям.

Якось Раян і Джейд ночували у найшвидшому спальному поїзді у світі, який перевозить пасажирів з Гонконгу до Шанхаю. Хоч потяг і мчав зі швидкістю 434 кілометри за годину, та рух був дуже м'який.

Особливо подружжя любить шукати дивні готелі і залишатися в них на ніч. Так, пара жила у коров'ячому будинку, де була необмежена кількість молока, яке можна було пити безкоштовно, а також ночувала у будиночку на дереві.



Подружжя обожнює залишатися в оригінальних готелях / Фото Pixabay, Pexels

Згодом чоловік та дружина вирішили звільнитися з роботи і повністю присвятити своє життя подорожам. Ймовірно, заробляє подружжя завдяки своєму YouTube-каналу.

У мандрівках у Раяна і Джейд є деякі особливі правила. Наприклад, вони завжди знайомляться з людиною, яка сидить поруч у літаку. Крім того, завдяки подорожам і цікавому та насиченому життю подружжя практично не свариться.

До речі, раніше ми писали про пару зі США, яка купила покинуту рибальську хатину й перетворила її на розкішний гірський курорт.