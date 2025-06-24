Коли у 2020 році Гері разом із дружиною придбали невелику колибу в Колорадо, вони й уявити не могли, що тут буде такий розкішний будинок. Це був справжнісінький "пережиток минулого", розповідає 24 Канал, посилаючись на Realtor.com.

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З рибальської хатини в розкішний гірський притулок

Хатину збудували ще в 1973 році. Вона була крихітна та застаріла, ще й вигляд на річку був закритий. Навіть для подружжя, що мало за плечима 28 реконструкцій об'єктів нерухомості, це стало викликом.

Будинок площею всього 145 квадратів колись належав одній сім'ї. Його майже не оновлювали з дня побудови. Однак розташування поруч із річкою Рорінг-Форк привабило нових власників.

Ми знали, що це місце особливе, навіть попри його стан,

– каже Гері.

Коли почалася пандемія коронавірусу, пара на мить засумнівалася, але все ж наважилася купити ділянку. Як зʼясувалося потім, це було чудовим рішенням.

До та після ремонту / Фото Gary Hughes

Буквально за пів року все змінилося – опит на нерухомість в мальовничих усамітнених місцях дуже зріс, і в Колорадо зокрема.



Зона відпочинку надворі / Фото Gary Hughes

Саме тоді подружжя з головою поринуло в реконструкцію. Гері вийшов на пенсію, і подружжя разом із підрядниками повністю переробили рибальський будиночок. Серед зробленого:

укріплення конструкції металевими балками на 100 тисяч доларів;

встановлення системи теплих підлог і кондиціонування;

упорядкування та озеленення території з терасами, патіо і джакузі;

модернізація інтер'єру в сучасному стилі.



Інтер'єр кухні / Фото Realtor.com

Одна з головних трансформацій – відкриття доступу на панорамний вигляд з тераси.

Коли ми підрізали дерева і побачили річку – це було як одкровення. Завдяки цьому будинок наповнився світлом, простором і спокоєм,

– розповів господар.

Ще одна особливість будинку – повна автономність. Там є власна система водопостачання і септик, що робить його незалежним від міської інфраструктури.



Інтер'єр спальні на верхньому одязі / Фото Realtor.com

Подружжя не планує продавати будинок, попри його ринкову вартість. А його оцінюють у понад 11 мільйонів доларів.

"Ми здаємо його в оренду, але все частіше думаємо про те, що це наше місце. Тихе, відокремлене, красиве і справжнє. Дім, який ми створили самі", – поділився Гері.