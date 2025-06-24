Дівчина перебуває поблизу кратера вулкана вже кілька днів. Рятувальна операція поки що не дала результатів через складні кліматичні умови, пише 24 Канал, посилаючись на BBC.

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Поскаржилася на втому, а потім зникла

У суботу, 21 червня, дівчина разом із групою туристів підіймалася на стратовулкан Ринджані. Це другий за висотою вулкан Індонезії, куди часто вирушають у похід туристи.

За даними ЗМІ, під час сходження Джуліана послизнулася й упала. Вона опинилася приблизно на 300 метрів нижче від початкової стежки. Туристи побачили дівчину аж за кілька годин, використавши дрон. Запис вони опублікували в соцмережах, що привернуло увагу медіа.

Що насправді сталося під час підйому – точно не відомо. Сестра дівчини, Маріанна, стверджує, що гід із групою залишили її саму. Коли почалося сходження на другий рівень стежки, Джуліана нібито сказала, що дуже втомилася. Гід сказав їй відпочивати, а сам вирушив далі. Тобто родина дівчини стверджує, що її просто покинули.

Двоє членів групи згодом розповіли, що похід був справді важкий: "Було дуже рано, ще до сходу сонця, лише простий ліхтар освітлював місцевість, яка була важкою та слизькою".



Стратовулкан Ринджані / Фото Remote Lands

Дівчину бачили кілька разів і в різних місцях

Адміністрація парку Маунт-Ринджані повідомила, що рятувальники чули крики дівчини про допомогу. Це було ще в суботу. На відео з дрона було видно, що вона сиділа й пересувалася по сірому ґрунті, далеко під пішохідної стежки.

До ранку неділі на тому ж місці її вже не було. У понеділок рятувальникам вдалося знову знайти дівчину, яка, ймовірно, впала ще нижче. Але, за словами родини дівчини, пошуки припинили через погані кліматичні умови.

"Більша частина інформації, що доходить до нас, надходить від туристів, волонтерів і місцевих жителів, які допомагають у пошуках. Просимо, з усією терміновістю, щоб МЗС та посольство дали нам реальну інформацію та зайняли чітку позицію. Від цього залежить життя Джуліани", – написала сестра дівчини.

Міністерство закордонних справ Бразилії заявило, що підтримує зв'язок з урядом Індонезії та направило двох співробітників для рятувальної операції.