Туреччина скасує ПЛР-тести для українців: що треба знати для вильоту з України

29 квітня 2021 , 16:08
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Джерело:

Turprofi.com.ua

Українцям з 15 травня не потрібно здавати ПЛР-тести для в'їзду в Туреччину. Та все таки туристам потрібно заповнювати анкету та показати її в аеропорту при вильоті з України.

Загалом Туреччина ухвалила рішення про скасування тестів на коронавірус для 17 країн. Про це повідомляє Turprofi з посиланням на документ МВС Туреччини.

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Для яких країн Туреччина скасовує ПЛР-тести

Мовиться про скасування ПЛР-тестів для авіапасажирів, які вилітають з:

  • України,
  • Гонконгу,
  • Китаю,
  • Тайваню,
  • В'єтнаму,
  • Австралії,
  • Нової Зеландії,
  • Сінгапуру,
  • Таїланду,
  • Південної Кореї,
  • Ізраїлю,
  • Японії,
  • Великої Британії,
  • Латвії,
  • Люксембургу,
  • Естонії.

Що кажуть в Україні

У Міжнародному аеропорті "Бориспіль" підтвердили, що з 15 травня громадяни України зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту. Однак пасажирам потрібно заповнити спеціальну форму перед вильотом, де треба вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині. 

Після заповнення форми, система генерує Hes-код. Його потрібно показати в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою цього коду влада контролює, чи мала людина контакт з хворим COVID-19, і якщо це сталося – інформує туриста.

До того ж за 72 години до прильоту в Туреччину пасажири повинні:

  • роздрукувати заповнену анкету або завантажити її смартфон;
  • пред'явити роздруковану або завантажену анкету на мобільний співробітнику в аеропорту.
Зверніть увагу! Авіаперевізник попереджає, що туристу без анкети відмовлять в посадці на борт літака.

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Туреччині

Автор: Діана Квасневська