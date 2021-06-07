Аналогічна система і в Українію Про це заявила керівниця Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів. Вона зазначила, що такі великі системи як Booking витісняють локальні українські продукти, обслуговування яких досить дороге.

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Тому готелям простіше приєднатися до великого ресурсу, який працює по всьому світу. Така сама ситуація в більшості країн.

Готелі платять Booking близько 10-20% комісії від проданих через систему місць розміщення. А основна мета готелів — підвищувати прямі власні продажі, а не реалізовувати номери через посередників,

– сказала Олеськів.

Вона зазначила, що в Україні Booking також не зареєстрований як юридична особа. Тобто ці всі гроші йдуть просто за кордон.

Олеськів навела приклад Туреччини, де зусиллями однієї з місцевих асоціацій туроператорів була заблокована можливість закупівлі в Туреччині готелів через Booking.

Тобто, перебуваючи в Туреччині, за IP-адресою неможливо забронювати готель у Туреччині. Їм це дає змогу того, що не всі люди бронюють через Booking. Вони бронюють або через туроператорів, агентів, або безпосередньо через готелі,

– розповіла очільниця Держагентства.

Раніше ми писали про роботу системи Booking у Туреччині та які є альтернативи.