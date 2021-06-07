Аналогичная система и в Украине. Об этом заявила руководитель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Она отметила, что такие крупные системы как Booking вытесняют локальные украинские продукты, обслуживание которых достаточно дорого.

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Поэтому отелям проще присоединиться к большому ресурса, который работает по всему миру. Такая же ситуация в большинстве стран.

Отели платят Booking около 10-20% комиссии от проданных через систему мест размещения. Основная цель отелей – повышать прямые собственные продажи, а не реализовывать номера через посредников,

– сказала Олеськив.

Она отметила, что в Украине Booking также не зарегистрирован как юридическое лицо. То есть все эти деньги идут просто за границу.

Олеськив привела пример Турции, где усилиями одной из местных ассоциаций туроператоров была заблокирована возможность закупки в Турции отелей через Booking.

То есть, находясь в Турции, по IP-адресу невозможно забронировать отель в Турции. Им это позволяет того, что не все люди бронируют через Booking. Они бронируют или через туроператоров, агентов или непосредственно через гостиницы,

– рассказала руководительница Госагентства.

Ранее мы писали о работе системы Booking в Турции и какие есть альтернативы.