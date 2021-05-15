Журналисты собрали информацию, как забронировать жилье, если вы путешествуете Турцией, и можно обойти запрет.
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Почему в Турции не работает Booking?
Сайт Booking.com заблокировать в Турции в начале 2017 года. Это был промежуточный результат иска Ассоциации туристических агентств страны в нидерландской компании Booking.com B.V ..
В Турции считали незаконным запрет сервиса Booking.com для гостиниц, сотрудничавших с сервисом, устанавливать для клиентов и других контрагентов низкие цены, чем для самого онлайн-агентства.
Офис компании в Амстердаме \ Photo by riccardo giorato on Unsplash
Обратите внимание! Ограничение работы сервиса касается только возможности забронировать турецкий отель с территории Турции.
Если вы путешествуете по стране и захотите забронировать жилье через Booking.com на месте, то не сможете этого сделать. А вот турецкий отель из-за рубежа или заграничный из Турции, здесь, как и раньше, можно забронировать без проблем.
Можно ли обойти блокировку?
Если вы привыкли к пользованию услугами Booking.com и не хотите менять этот сервис, то есть возможность обойти блокировку с помощью VPN.
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Нужно изменить турецкую IP на IP другой страны. Однако через VPN будет передаваться также ваша личная информация, которую вы вводите при бронировании жилья.
Специалисты по кибербезопасности советуют не использовать для этого VPN-приложения из-за слабой политику конфиденциальности в отношении данных пользователей.
Какие есть альтернативы Booking?
Есть еще немало альтернативных ресурсов, с помощью которых можно дешево забронировать квартиру в Турции.
- Airbnb – популярный онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья. В основном здесь можно найти отдельные комнаты или апартаменты от собственников. Отели на этом сервисе не представлены.
- hotels.com – для тех, кто предпочитает комфорт в проверенных сетевых отелях.
- agoda.com – можно забронировать отели, апартаменты или гостевые дома в Турции.
- trivago.com – перед тем, как делать заказ жилье, одновременно сравнить цены на других популярных ресурсах и там они, конечно, окажутся выше.
- sahibinden.com – турецкий онлайн-платформа, где можно не только снять недвижимость, но ее продать или приобрести. Примечательно, что когда вы пытаетесь войти на этот сайт из-за пределов Турции, вас попросят создать дополнительный аккаунт.