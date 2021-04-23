Журналисты подготовили подборку из 7 приложений для путешественников, которые помогут быстро забронировать жилье.
Читайте также: Безвизовый режим с ЕС для украинцев: какие будут изменения с 2022
Airbnb
Это легендарный сервис, история которого начинается с 2008 года. Двое молодых друзей-дизайнеров Брайан Чески и Джо Гэби искали, где переночевать в Сан-Франциско. В это время в городе проходила конференция, поэтому жилье почти невозможно арендовать.
У них родилась идея сдавать места на надувных матрасах и предлагали клиентам завтрак.
Сервис стал стремительно развиваться вместо аренды матрасов постепенно стал предлагать аренду комнат. А уже в 2010 – заявил о 1 миллиону бронирований.
Сейчас сервис предоставляет возможность найти и забронировать жилье в любое время, оплатить и при необходимости связаться с владельцами. Сайт доступен одиннадцатью языками – среди которых есть и украинский.
Смотрите программу "Корпорации мира" на 24 канале о Airbnb:
Booking.сom
Сейчас это хорошо известный украинским туристам сайт. Однако начинался маленький стартап в Нидерландах, лозунг их компании – Помоги каждому открывать мир!
Сейчас среди их услуг - аренда помещения, авиабилеты и аренду авто, развлечения для путешественников. На Booking является 28 миллионов помещений, 6 из которых – уникальные.
Офис компании в Нидерландах \ Photo by riccardo giorato on Unsplash
Booking.com доступен 43 языках. Арендовать жилье в Украине на Booking тоже можно. Только в Одессе зарегистрировали в приложении 4647 апартаментов.
Home Away
Его основали еще в 2005 году в Америке. Владельцы Home Away объединили собственников жилья, пляжных домиков, бунгало и даже апартаментов на яхтах. Преимущество для путешественников в том, что арендовать апартаменты можно просто у владельцев жилья, минуя менеджеров хостелов и отелей.
Компания прославилась после того, как запустила на американском канале CBS рекламу, в форме короткометражного фильма Hotel Hell Vacation (Отпуск в гостинице в аду).
Смотрите видео, которое прославило компании:
Кроме аренды апартаментов приложение позволяет делать доски путешествий и планировать свое путешествие там. На доску можно добавлять фото и короткие заметки.
CouchSurfing
CouchSurfing – это популярный во всем мире сервис, который позволяет найти человека, который готов впустить к себе домой туриста бесплатно или за небольшую плату. Для этого достаточно зарегистрироваться и найти город, куда вы направляетесь. В приложении доступны 200 тысяч городов.
Пользуются сервисом люди, которые готовы обменяться опытом жизни с людьми из других стран.
CouchSurfing подходит для комуникативных людей \ Фото Couchsurfing
Еще в приложении есть услуга "Не сейчас, но готов пообщаться". К таким пользователей ресурса можно обращаться, если в городе возникли проблемы. Возможно, в общении удастся найти выход из ситуации.
Doba.ua
Это украинский приложение посуточной аренды жилья, который работает с 2009 года. Сервис помогает найти апартаменты в 291 городе Украины. Путешественники имеют доступ к контактам владельцев и в случае необходимости могут сразу связаться с ними.
Украинский сервис оренды жилья \ Фото Doba.ua
Сервис предлагает варианты жилья и по сезонно - в зависимости от того, какой тип отдыха актуален в конкретную время года.
Интересно! Как предотвратить распространение коронавируса в самолете: мнение ученых
Hotels.сom
Приложение предлагает варианты аренды апартаментов, отелей и хостелов, помещений за городом. Можно найти жилье на курортах в Украине и мире.
Для путешественников доступно бесплатное отмены бронирования и бонусную бесплатную сутки за каждые 10 суток проживания в арендованных апартаментах.
Hostelworld
Если вы ищете бюджетный отдых и не против поселиться в хостеле – воспользуйтесь Hostelworld. Приложение предлагает 36 тысяч квартир в 178 странах мира. К сожалению, забронировать украинские хостелы в Hostelworld – невозможно.
Забронировать украинские хостелы нет возможности \ Фото из открытых источников
Компания пишет, что их клиенты "не является средними путешественниками, их движет потребность в уникальных переживаниях, социальных связях и расширении возможности приключений".
Кроме того, разработчики предупреждают об ограничении по отмене или коррективов в бронировании. Применяются к каждому отдельному случаю.
Важно! Заблудиться не получится: франковчанин разработал приложение для путешественников Карпатами – видео
Из-за пандемии приложение стал внимательнее относиться к помещениям, которые регистрируются на сайте. Те, которые не следят за уборкой и социальной дистанцией, – удаляют из приложения.