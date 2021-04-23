Журналисты подготовили подборку из 7 приложений для путешественников, которые помогут быстро забронировать жилье.

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Airbnb

Это легендарный сервис, история которого начинается с 2008 года. Двое молодых друзей-дизайнеров Брайан Чески и Джо Гэби искали, где переночевать в Сан-Франциско. В это время в городе проходила конференция, поэтому жилье почти невозможно арендовать.

У них родилась идея сдавать места на надувных матрасах и предлагали клиентам завтрак.

Сервис стал стремительно развиваться вместо аренды матрасов постепенно стал предлагать аренду комнат. А уже в 2010 – заявил о 1 миллиону бронирований.

Название компании AirBed and Breakfast, которая переводится как надувной матрас и завтрак

Сейчас сервис предоставляет возможность найти и забронировать жилье в любое время, оплатить и при необходимости связаться с владельцами. Сайт доступен одиннадцатью языками – среди которых есть и украинский.

Смотрите программу "Корпорации мира" на 24 канале о Airbnb:

Booking.сom

Сейчас это хорошо известный украинским туристам сайт. Однако начинался маленький стартап в Нидерландах, лозунг их компании – Помоги каждому открывать мир!

Сейчас среди их услуг - аренда помещения, авиабилеты и аренду авто, развлечения для путешественников. На Booking является 28 миллионов помещений, 6 из которых – уникальные.



Офис компании в Нидерландах \ Photo by riccardo giorato on Unsplash

Booking.com доступен 43 языках. Арендовать жилье в Украине на Booking тоже можно. Только в Одессе зарегистрировали в приложении 4647 апартаментов.

Home Away

Его основали еще в 2005 году в Америке. Владельцы Home Away объединили собственников жилья, пляжных домиков, бунгало и даже апартаментов на яхтах. Преимущество для путешественников в том, что арендовать апартаменты можно просто у владельцев жилья, минуя менеджеров хостелов и отелей.

Компания прославилась после того, как запустила на американском канале CBS рекламу, в форме короткометражного фильма Hotel Hell Vacation (Отпуск в гостинице в аду).

Смотрите видео, которое прославило компании:

Кроме аренды апартаментов приложение позволяет делать доски путешествий и планировать свое путешествие там. На доску можно добавлять фото и короткие заметки.

CouchSurfing

CouchSurfing – это популярный во всем мире сервис, который позволяет найти человека, который готов впустить к себе домой туриста бесплатно или за небольшую плату. Для этого достаточно зарегистрироваться и найти город, куда вы направляетесь. В приложении доступны 200 тысяч городов.

Пользуются сервисом люди, которые готовы обменяться опытом жизни с людьми из других стран.



CouchSurfing подходит для комуникативных людей \ Фото Couchsurfing

Еще в приложении есть услуга "Не сейчас, но готов пообщаться". К таким пользователей ресурса можно обращаться, если в городе возникли проблемы. Возможно, в общении удастся найти выход из ситуации.

Недавно приложение стал платным – 2, 39 долларов в месяц (67 гривен). Также доступна годовая подписка – 14 долларов (420 гривен).

Doba.ua

Это украинский приложение посуточной аренды жилья, который работает с 2009 года. Сервис помогает найти апартаменты в 291 городе Украины. Путешественники имеют доступ к контактам владельцев и в случае необходимости могут сразу связаться с ними.



Украинский сервис оренды жилья \ Фото Doba.ua

Сервис предлагает варианты жилья и по сезонно - в зависимости от того, какой тип отдыха актуален в конкретную время года.

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Hotels.сom

Приложение предлагает варианты аренды апартаментов, отелей и хостелов, помещений за городом. Можно найти жилье на курортах в Украине и мире.

Для путешественников доступно бесплатное отмены бронирования и бонусную бесплатную сутки за каждые 10 суток проживания в арендованных апартаментах.

Hostelworld

Если вы ищете бюджетный отдых и не против поселиться в хостеле – воспользуйтесь Hostelworld. Приложение предлагает 36 тысяч квартир в 178 странах мира. К сожалению, забронировать украинские хостелы в Hostelworld – невозможно.



Забронировать украинские хостелы нет возможности \ Фото из открытых источников

Компания пишет, что их клиенты "не является средними путешественниками, их движет потребность в уникальных переживаниях, социальных связях и расширении возможности приключений".

Кроме того, разработчики предупреждают об ограничении по отмене или коррективов в бронировании. Применяются к каждому отдельному случаю.

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Из-за пандемии приложение стал внимательнее относиться к помещениям, которые регистрируются на сайте. Те, которые не следят за уборкой и социальной дистанцией, – удаляют из приложения.