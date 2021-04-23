Журналісти підготували підбірку з 7 додатків для мандрівників, які допоможуть швидко забронювати житло.

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Airbnb

Це легендарний сервіс, історія якого розпочинається ще з 2008 року. Двоє молодих друзів-дизайнерів Брайан Ческі та Джо Гебіа шукали, де переночувати у Сан-Франциско. У цей час у місті відбувалася конференція, тому житло майже неможливо було орендувати.

У них народилася ідея здавати місця на надувних матрацах і пропонували клієнтам сніданок.

Сервіс став стрімко розвиватися замість оренди матраців поступово став пропонувати оренду кімнат. А вже у 2010 – заявив про 1 мільйон бронювань.

Назва компанії AirBed and Breakfast, яка перекладається як надувний матрац та сніданок

Зараз сервіс надає можливість знайти та забронювати житло у будь-який час, оплатити та за потреби сконтактувати з власниками. Сайт доступний одинадцятьма мовами – серед яких є й українська.

Дивіться програму "Корпорації світу" на 24 каналі про Airbnb:

Booking.сom

Зараз це добре відомий українським туристам сайт. Проте починався маленький стартап у Нідерландах, гасло їхньої компанії – Допоможи кожному відкривати світ!

Зараз серед їхніх послуг – оренда помешкання, авіаквитки та оренду авто, розваги для мандрівників. На Booking є 28 мільйонів помешкань, 6 з яких – унікальні помешкання.



Офіс компанії у Нідерландах \ Photo by riccardo giorato on Unsplash

Booking.com доступний 43 мовами. Орендувати житло в Україні на Booking теж можна. Лише в Одесі зареєстрували у додаток 4 647 апартаментів.

Home Away

Його заснували ще у 2005 році в Америці. Власники Home Away об'єднали власників житла, пляжних будиночків, бунгало та навіть апартаментів на яхтах. Перевага для мандрівників у тому, що орендувати апартаменти можна просто у власників житла, оминаючи менеджерів хостелів та готелів.

Компанія прославилася після того, як запустила на американському каналі CBS рекламу, у формі короткометражного фільму Hotel Hell Vacation (Відпустка у готелі в пеклі).

Дивіться відео, яке прославило компанію:

Крім оренди апартаментів додаток дозволяє робити дошки подорожей і планувати свою мандрівку там. На дошку можна додавати фото та короткі нотатки.

CouchSurfing

CouchSurfing – це популярний у всьому світі сервіс, який дозволяє знайти людину, яка готова впустити до себе додому туриста безкоштовно чи за невелику плату. Для цього достатньо зареєструватися і знайти місто, куди ви прямуєте. У застосунку доступні 200 тисяч міст.

Користуються сервісом люди, які готові обмінятися досвідом життя з людьми з інших країн.



CouchSurfing підходить для комунікативних людей \ Фото Couchsurfing

Ще у застосунку є послуга "Не зараз, але готовий поспілкуватися". До таких користувачів ресурсу можна звертатися, якщо у місті виникли проблеми. Можливо, у спілкуванні вдасться знайти вихід із ситуації.

Нещодавно додаток став платним – 2, 39 доларів на місяць (67 гривень). Також доступна річна підписка – 14 доларів (420 гривень).

Doba.ua

Це український додаток подобової оренди житла, який працює з 2009 року. Сервіс допомагає знайти апартаменти у 291 місті України. Мандрівники мають доступ до контактів власників і у разі потреби можуть одразу сконтактувати з ними.



Український сервіс оренди житла \ Фото Doba.ua

Сервіс пропонує варіанти житла і по сезонно – залежно від того, який тип відпочинку актуальний у конкретну пору року.

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Hotels.сom

Сервіс пропонує варіанти оренди апартаментів, готелів та хостелів, помешкань за містом. Можна знайти житло на курортах в Україні та світі.

Для мандрівників доступне безкоштовне скасування бронювання та бонусну безкоштовну добу за кожні 10 діб проживання в орендованих апартаментах.

Hostelworld

Якщо ви шукаєте бюджетний відпочинок і не проти оселитися в хостелі – скористайтеся Hostelworld. Додаток пропонує 36 тисяч помешкань у 178 країнах світу. На жаль, забронювати українські хостели у Hostelworld – неможливо.



Забронювати українські хостели нема можливості \ Фото з відкритих джерел

Компанія пише, що їх клієнти "не є середніми мандрівниками; їх рухає потреба в унікальних переживаннях, соціальних зв’язках та розширенні можливості пригод".

Крім того, розробники попереджають про обмеження із скасування чи корективів у бронюванні. Застосовуються до кожного окремого випадку.

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Через пандемію застосунок став уважніше ставитися до помешкань, які реєструються на сайті. Ті, які не стежать за прибиранням та соціальною дистанцією, – видаляють з додатку.