Журналісти зібрали інформацію, як забронювати житло, якщо ви подорожуєте Туреччиною, і чи можна обійти заборону.

Читайте також: Відпочинок на Мальдівах за ціною Єгипту: як це організувати

Чому в Туреччині не працює Booking?

Сайт Booking.com заблокувати у Туреччині на початку 2017 року. Це був проміжний результат позову Асоціації туристичних агентств країни до нідерландської компанії Booking.com B.V..

Деталей позову сторони не розголошували, але відомо, що в ньому йшлося про порушення "правил чесної конкуренції та виплати турецьких готелях 687 мільйонів ​​доларів компенсацій за втрачений прибуток".

У Туреччини вважали незаконною заборону сервісу Booking.com для готелів, які співпрацювали з сервісом, встановлювати для клієнтів та інших контрагентів нижчі ціни, ніж для самого онлайн-агентства.



Офіс компанії в Амстердамі \ Photo by riccardo giorato on Unsplash

Зверніть увагу! Обмеження роботи сервісу стосується тільки можливості забронювати турецький готель з території Туреччини.

Якщо ви подорожуєте країною і захочете забронювати житло через Booking.com на місці, то не зможете цього зробити. А ось турецький готель з-за кордону або закордонний з Туреччини, тут, як і раніше, можна забронювати без проблем

Чи можна обійти блокування?

Якщо ви звикли до користування послугами Booking.com і не хочете змінювати цей сервіс, то є можливість обійти блокування з допомогою VPN.

Цікаво! Додатки для пошуку житла за кордоном: 7 найкращих

Потрібно змінити турецьку IP на IP іншої країни. Проте через VPN буде передаватися також ваша особиста інформація, яку ви вводите при бронюванні житла.

Фахівці з кібербезпеки радять не використовувати для цього VPN-додатки через слабку політику конфіденційності щодо даних користувачів.

Крім Booking, де ще дешево бронювати житло?

Є ще чимало альтернативних ресурсів, за допомогою яких можна дешево забронювати квартиру в Туреччині.