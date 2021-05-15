У Туреччині не працює сайт Booking: чому та які є альтернативи

На території Туреччини з 2017 року рішенням суду заблокована робота популярного сервісу для онлайн-бронювання житла Booking.com.
Журналісти зібрали інформацію, як забронювати житло, якщо ви подорожуєте Туреччиною, і чи можна обійти заборону.
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Чому в Туреччині не працює Booking?
Сайт Booking.com заблокувати у Туреччині на початку 2017 року. Це був проміжний результат позову Асоціації туристичних агентств країни до нідерландської компанії Booking.com B.V..Деталей позову сторони не розголошували, але відомо, що в ньому йшлося про порушення "правил чесної конкуренції та виплати турецьких готелях 687 мільйонів доларів компенсацій за втрачений прибуток".
У Туреччини вважали незаконною заборону сервісу Booking.com для готелів, які співпрацювали з сервісом, встановлювати для клієнтів та інших контрагентів нижчі ціни, ніж для самого онлайн-агентства.
Офіс компанії в Амстердамі \ Photo by riccardo giorato on Unsplash
Зверніть увагу! Обмеження роботи сервісу стосується тільки можливості забронювати турецький готель з території Туреччини.
Якщо ви подорожуєте країною і захочете забронювати житло через Booking.com на місці, то не зможете цього зробити. А ось турецький готель з-за кордону або закордонний з Туреччини, тут, як і раніше, можна забронювати без проблем
Чи можна обійти блокування?
Якщо ви звикли до користування послугами Booking.com і не хочете змінювати цей сервіс, то є можливість обійти блокування з допомогою VPN.
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Потрібно змінити турецьку IP на IP іншої країни. Проте через VPN буде передаватися також ваша особиста інформація, яку ви вводите при бронюванні житла.
Фахівці з кібербезпеки радять не використовувати для цього VPN-додатки через слабку політику конфіденційності щодо даних користувачів.
Крім Booking, де ще дешево бронювати житло?
Є ще чимало альтернативних ресурсів, за допомогою яких можна дешево забронювати квартиру в Туреччині.
- Airbnb – популярний онлайн-сервіс короткострокової оренди житла. В основному тут можна знайти окремі кімнати або апартаменти від власників. Готелі на цьому сервісі не представлені.
- hotels.com – для тих, хто віддає перевагу комфорту в перевірених мережевих готелях.
- agoda.com – можна забронювати готелі, апартаменти або гостьові будинки в Туреччині.
- trivago.com – перед тим, як робити замовлення житло, одночасно порівняти ціни на інших популярних ресурсах і там вони, звичайно, виявляться вищими.
- sahibinden.com – турецька онлайн-платформа, де можна не тільки зняти нерухомість, але її продати або придбати. Примітно, що коли ви намагаєтеся увійти на цей сайт з-за меж Туреччини, вас попросять створити додатковий акаунт.