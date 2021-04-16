Уряд Туреччини продовжив вимогу надання негативного ПЛР-тесту для в'їзду іноземних туристів

Ситуація з коронавірусом у світі не покращується. Тому Туреччина продовжила термін дії вимоги щодо пред'явлення негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

Вимога діятиме до 31 травня 2021 року. Вона стосується як туристів з інших країн, так і громадян України.

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Термін дії вимоги щодо пред'явлення негативного результату тесту ПЛР на SARS-CoV, зробленого протягом останніх 72 годин перед моментом в'їзду, подовжено до 31 травня 2021 року, – йдеться у повідомленні.

Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину

На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати:

страхування, яка покриває витрати на лікування COVID-19

негативний результат ПЛР-тесту; не потрібен дітям до 6 років і транзитним пасажирам, які подорожують у треті держави

замість паперової COVID-форми – електронну анкету

За даними Worldometer , станом на 16 квітня 2021 року в Туреччині виявлено 4 086 957 випадків зараження коронавірусом, з них 35 031 летальних.

Відзначимо, раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджеп Ердоганом розвиток туризму між країнами.

Також президент відреагував на зупинку авіасполучення між Росією та Туреччиною з 15 квітня по 1 червня.