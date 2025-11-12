Міфи про подорожі, у які досі вірять: експерти з туризму розкрили всю правду
- Турагентки розвінчали міфи про дорогі подорожі через агенції, зазначивши, що туроператори часто отримують вигідніші ціни від готелів.
- Серед складнощів у роботі турагентів – необхідність бути психологами для туристів, які емоційно реагують на будь-які дрібниці.
Багато хто уявляє турагентів людьми, які щодня переглядають красиві готелі, подорожують за знижками й отримують відпустки мрії безкоштовно. Насправді ж їхня робота далека від такого уявлення. Самі турагенти зізнаються: у цій професії більше стресу та відповідальності, ніж здається на перший погляд.
Туристичні агентки Катерина Козлова та Олена Матвіяс розвінчали для 24 Каналу найбільші міфи про подорожі та свою роботу, а також зізналися, за що її люблять.
Які міфи про свою роботу і туризм розвінчали турагенти?
Перший міф стосується думки про те, що подорожувати через туристичну агенцію дорожче, ніж самостійно бронювати весь відпочинок. За словами Олени Матвіяс, це неправда. Річ у тому, що туроператор заздалегідь викуповує певну кількість місць у літаку, а потім продає їх за власним прайсом. Водночас готелі співпрацюють з туроператорами і пропонують їм вигідніші ціни, аніж зазначені на сайті з бронюванням.
Крім того, якщо турист купує тур в агента в Україні, то податки з нього йдуть у бюджет України. Якщо ж він сам бронює все на закордонних сайтах (як-от Booking, Airbnb тощо), то податки йдуть в бюджет інших країн,
– додала Олена.
Другий міф – це так звані "гарячі тури". Багато людей думають, що забронювавши тур за кілька днів до вильоту можна відпочити ледь не даром і до того ж у 5-зірковому готелі. Усе це – брехня.
Насправді поняття "гарячі тури" – це лише маркетинговий хід. Якісні готелі розпродують номери ще за кілька місяців до початку сезону, а "гарячими турами" називають намагання закрити дірки. Наприклад, коли в готелі є вільні номери, бо ніхто їх не хоче, або у літаку викупили не всі місця.
Чи не найпоширеніший міф полягає у тому, що подорожувати це буцімто дорого.
Ви можете купити квиток на потяг в сусіднє місто, зробити бутерброди в дорогу – і це буде подорож. Чомусь вважається, що туризм – це тільки люксові п'ятизіркові готелі. Та можна жити в наметі або хостелі, і це також буде подорож,
– розповіла Катерина Козлова.
Одна її туристка мріяла побачити Таїланд, але бюджет у неї був обмежений. Агентка запропонувала клієнтці хостел за 200 доларів на тиждень, і та змогла здійснити свою мрію.
Що найскладніше у роботі турагентів?
Турагентки зізналися, що дуже часто їм доводиться бути психологинями. Люди зазвичай дуже емоційно реагують на якісь дрібні нюанси, тож турагентки мусять не тільки вирішувати проблеми, а й заспокоювати туристів, аби ті не стресували на відпочинку. Адже є багато ситуації, які не вартують ні нервів, ні грошей. Тож без стресостійкості у цій професії не обійтися.
Однак саме можливість здійснювати мрії людей та їхні позитивні відгуки про відпочинок надихають і мотивують турагентів. Це те, що подобається їм у роботі найбільше.
Які найдивніші скарги турагенти чули від туристів?
Турагентам іноді доводиться слухати дивні претензії туристів, яким щось не сподобалося під час відпочинку.
Наприклад, Олені Матвіяс бідкалися на відсутність вішалок в автобусі. Ще одна туристка цілий тиждень звинувачувала турагенцію за те, що в готелі їй нібито вкрали піжаму і вона не мала в чому спати.
