Цього року Долина Смерті здивувала неймовірним супер цвітінням. Після щедрих зимових дощів мільйони насінин польових квітів, що роками чекали у пустельному ґрунті, приблизно з 5 березня 2026 року прокинулися одночасно, розповідає AccuWeather.

Що відомо про супер цвітіння у Долині Смерті?

Цього року у Долині Смерті спостерігається супер цвітіння – рідкісне явище, яке трапляється приблизно раз на десятиліття. Дикі квіти цього разу ростуть значно активніше за середній рівень. Пейзаж, який зазвичай здається пустельним та безжиттєвим, зараз буквально оживає.

Як виглядає цвітіння / інстаграм accuweather

Це унікальне явище, адже насіння квітів може залишатися сплячим роками, і раптово, коли виникають сприятливі умови, вони всі одночасно пробуджуються, створюючи неймовірну красу, розповідає Apnews. Деякі види пустельних рослин можуть не з'являтися понад 10 років через посуху, але насіння залишається живим у ґрунті, готовим за першої нагоди розквітнути.

Відвідувачі, які встигають у потрібний момент, можуть спостерігати, як бджоли, метелики та навіть пустельні черепахи поринають у короткий вибух природи, перш ніж спека поверне суворі обриси долини. За словами чиновників парку, цьогорічне супер цвітіння – найвражаюче з 2016 року.

