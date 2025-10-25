Куди британські принц і принцеса їздять на лижі?

Улюблені курорти Кейт і Вільяма розташовані в Альпах – це Куршевель і Мерібель. Журналістка Daily Mail Гаррієт Сайм побувала в готелі Iona, розташованому у селі поблизу Мерібеля, де, за чутками, часто відпочивають принц і принцеса, і поділилася враженнями. Про це повідомляє 24 Канал.

Персонал готелю не зізнався, чи дійсно британські монархи відпочивали у їхніх номерах, але, подейкують, що Кейт і Вільям зупиняються тут вже кілька років поспіль. Зазвичай їхні поїздки таємні, адже монархи хочуть сховатися від камер папараці і відпочити.

За словами Гаррієт, у цьому готелі вона почувалася дійсно королівською особою. З вікна шале відкривався неймовірний краєвид на засніжені гори, а в ресторані готували найсмачніші страви, які вона коли-небудь куштувала. Персонал готелю дуже ввічливий і турботливий – готовий виконати будь-яке прохання гостей.

До речі, у свою першу спільну поїздку на лижі після весілля принц і принцеса поїхали в Куршевель, а дівич-вечір Кейт святкувала у Мерібелі.

У січні 2025 року принцесу разом з дітьми бачили на схилах Куршевеля і Мерібеля, тож схоже, що вони з Вільямом обрали своє улюблене зимове місце. Місцеві мешканці вже знають, що монархи полюбляють їхні курорти.

Один з моїх колег навчив королівську родину кататися на лижах. Він й гадки не мав, доки через кілька тижнів не побачив їхні фотографії в газетах,

– розповів журналістці інструктор з катання Патрік.

Як пише Hello, Вільям обожнює кататися на лижах ще з дитинства – цю любов йому прищепила принцеса Діана. Вперше юний принц став на лижі у 7 років. Тепер Вільям поділився своєю пристрастю з власними дітьми.

Чому курорт в Італії почне відмовляти туристам?

Відомий гірськолижний курорт в Італії Мадонна-ді-Кампільйо цього року вирішив обмежити кількість туристів, які зможуть придбати одноденний абонемент на катання. Таке рішення схвалили, щоб не переповнювати Доломітові Альпи і зробити катання зручним для всіх.

Тож з 28 грудня по 5 січня, а також з 15 по 22 лютого курорт продаватиме до 15 тисяч денних абонементів для лижників. До слова, обмеження не стосуються туристів, які мають багатоденні абонементи.