Трускавець – це славнозвісний бальнеологічний курорт у мальовничих Карпатах. Тисячі людей приїжджають сюди не лише оздоровитись та поплавати з дельфінами, але й прекрасно провести час.

Travel24 розповість вам чим можна зайнятися в Трускавці, крім лікування.

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Художній музей імені Михайла Біласа

Він розміщений в одному з найкрасивіших та найстаровинніших будинків XX століття – віллі "Гопляна". Був відкритий ще за життя автора, складається з 12 залів з експозицією з понад 150 творів. Тут ви зможете побачити унікальну колекцію текстилю Михайла Біласа. Часто в музеї можна подивитися виставки й інших художників.



Художній музей імені Михайла Біласа / supportyourart.com

Центральний парк Адамівка

Гуляти по цьому парку одне задоволення. Він розташований між 2-ма бюветами мінеральних вод. У парку можна роздивитись безліч різноманітних скульптур, які подарувала одна з відпочивальниць курорту. На території також є відомі джерела молодості та краси – водобази з мінеральними водами "Юзя", "Фердинанд", "Броніслава" та "Едвард".



Центральний парк Адамівка / etoretro.ru

Собор святого Миколая

Будівля є яскравим прикладом архітектурної роботи з минулого століття. Двір греко-католицького собору заставлений скульптурами з біблійних розповідей, вирізаними з каменю. Навпроти нього розташовані красиві скульптури – "Ісус і самарянка", Монумент борцям за волю України та пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому.



Собор святого Миколая / ua.igotoworld.com

Польський Костел

Невеликий католицький костел зі своєю атмосферою спокою, тут регулярно проводяться хорові співи, читання віршів та органні концерти. Службу читають як на польському, так і на українській мовах.



Польський Костел / tripadvisor.ru

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Дерев'яний ринок

Щоб придбати красиві сувеніри рідним та друзям – вам необхідно забігти на цей ринок. Тут знайдете різноманітні картини, посуд, прикраси та вироби з дерева на будь-який смак та розмір гаманця. Головне те, що більшість робіт – індивідуальна робота. Крім приємного аромату і красивого зовнішнього вигляду, ці вироби є джерелами позитивної енергії та здоров'я.



Дерев'яний ринок / turbina.ru

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