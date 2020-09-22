Трускавец – это знаменитый бальнеологический курорт в живописных Карпатах. Тысячи людей приезжают сюда не только оздоровиться и поплавать с дельфинами, но и прекрасно провести время.

Travel24 расскажет вам чем можно заняться в Трускавце, кроме лечения.

Читайте также: Вкусный Львов: заведения культурной столицы Украины, которые стоит посетить во время путешествия

Художественный музей имени Михаила Биласа

Он расположен в одном из самых красивых и самых старинных домов XX века – вилле "Гопляна". Был открыт еще при жизни автора, состоит из 12 залов с экспозицией более чем 150 произведений. Здесь вы сможете увидеть уникальную коллекцию текстиля Михаила Биласа. Часто в музее можно посмотреть выставки и других художников.



Художественный музей имени Михаила Биласа / supportyourart.com

Центральный парк Адамовка

Гулять по этому парку одно удовольствие. Он расположен между 2-мя бюветами минеральных вод. В парке можно рассмотреть множество разнообразных скульптур, которые подарила одна из отдыхающих курорта. На территории также есть известные источники молодости и красоты – базы воды с минеральными водами "Юзя", "Фердинанд", "Бронислава" и "Эдвард".



Центральный парк Адамовка / etoretro.ru

Собор святого Николая

Здание является ярким примером архитектурной работы с прошлого века. Двор греко-католического собора заставлен скульптурами из библейских рассказов, вырезанными из камня. Напротив расположены красивые скульптуры – "Исус Самарянская", Монумент борцам за свободу Украины и памятник митрополиту Андрею Шептицкому.



Собор святого Николая / ua.igotoworld.com

Польский Костел

Небольшой католический костел со своей атмосферой спокойствия, здесь регулярно проводятся хоровые песнопения, чтение стихов и органные концерты. Службу читают как на польском, так и на украинском языках.



Польский Костел / tripadvisor.ru

Интересно: Термальные бассейны Украины: 5 популярных курортов

Деревянный рынок

Чтобы приобрести красивые сувениры родным и друзьям – вам необходимо забежать на этот рынок. Здесь найдете разнообразные картины, посуду, украшения и изделия из дерева на любой вкус и размер кошелька. Главное то, что большинство работ – индивидуальные. Кроме приятного аромата и красивого внешнего вида, эти изделия являются источниками положительной энергии и здоровья.



Деревянный рынок / turbina.ru

Обязательно посетите эти памятки культуры!